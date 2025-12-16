Diana Buzoianu nu îşi dă demisia după ce moţiunea a trecut de Senat: "Nimeni nu crede că aş fi vinovată de ceva la Lacul Paltinu"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marţi, la Antena 3 CNN, că nu l-a întrebat pe prim-ministrul României, Ilie Bolojan, dacă rămâne sau nu în funcţie, după ce în cursul zilei de luni a trecut de Senat moțiunea simplă împotriva ei. "Nu a existat nici măcar o singură secundă în care s-a pus discuţia să fiu demisă pentru ceva ce nu am avut ca atribuţie să fac". Despre acţiunile celor de la Partidul Social Democrat, şefa Mediului a subliniat că nu are de ce să plece "doar pentru că PSD nu vrea să mai fie Diana Buzoianu – ministru" şi a menţionat că, de fapt, se doreşte să fie inventat un alt vinovat pentru dezastrul apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa. Totodată, ea a comentat imaginile în care liderul de la PSD, Sorin Grindeanu, şi preşedintele USR, Dominic Fritz, au fost filmaţi împreună la redeschiderea Sinagogii din Cetate, chiar în moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului.

Ministra USR a mai spus astăzi, la Antena 3 CNN, că a discutat tehnic cu Preşedintele Nicuşor Dan despre măsurile care au fost luate în urma primului raport al Corpului de Control în legătură cu problemele de la Barajul Paltinu. În plus, a dat de înţeles că nu a abordat subiectul privind moţiunea de cenzură, care a fost votată ieri de senatorii PSD şi AUR.

"Eu am fost în legătură cu premierul pe situaţia de la Lacul Paltinu în toate aceste zile. Discuţiile noastre au fost mai ales pentru a găsi soluţiile pentru ca oamenii să aibă apă la nivel local. Niciodată nu s-a pus problema unei demisii sau, mă rog, a unei demiteri, ci din contră: premierul a ieşit public şi a menţionat în mod evident evidenţa. Şi anume că: autorităţile de la nivel local nu şi-au respectat obligaţiile pe care le aveau şi nu şi-au îndeplinit atribuţiile", a declarat Diana Buzoianu într-o intervenţie telefonică la "Decisiv".

Întrebată despre jocul celor de la PSD: pe de-o parte votează moţiunea simplă împotriva ei şi, practic, nu mai are sprijinul politic al PSD-ului şi, pe de altă parte, se abţine la moţiunea de cenzură, nu votează, dar le dă un semnal celor de la USR că nu îi mai vor în guvern, Diana Buzoianu a spus: "Bun... nu există un semnal că nu se mai suţine un ministru sau altul. Deci, fie suntem în coaliţie şi fiecare partid în parte îşi numeşte miniştri şi livrează rezultate sau reforme, iar la Ministerul Mediului s-au livrat enorm de multe reforme în ultimele cinci luni, care au fost blocate în ultimii ani, fie nu mai ai coaliţie deloc. Adică, nu există ideea că fiecare partid în parte, dacă este supărat de reformele pe care le propune un ministru, vine şi spune: «Nouă nu ne mai place de ministrul respectiv, propunem un alt ministru!» Fiecare dintre partide are până la urmă posibilitatea să îşi propună proprii miniştri".

Ulterior, ministra USR a oferit următoarele explicaţii: "Aş vrea să spargem puţin şi acest mit. Moţiunea simplă nu este un vot de blam împotriva unui ministru sau altul, pentru că nu există aşa ceva în Constituţie. Moţiunea simplă, în Constituţie, este definită ca o poziţie cu privire la o problemă de politică internă sau externă pe care şi-o practică Parlamentul. Nu există niciun fel de decizie care trebuie luată de premier în acest caz, pentru că nu există instrumentul de a demite prin moţiune simplă un ministru sau altul".

La un moment dat, prezentatoarea Antena 3 CNN, Mădălina Mihalache, a insistat şi i-a lansat ministrei Mediului întrebarea: "După ce a fost adoptată această moţiune, aţi avut o discuţie cu Ilie Bolojan în care v-a spus dacă rămâneţi sau nu în funcţie?", iar aceasta a răspuns:

"Nici nu am întrebat acest aspect, pentru că, repet: nu a existat nici măcar o singură secundă în care s-a pus discuţia să fiu demisă pentru ceva ce nu am avut ca atribuţie să fac. Şi am avut zeci de discuţii în zilele acestea".

În cadrul intervenţiei telefonice, Diana Buzoianu a mai spus: "Toate discuţiile pe care le-am avut cu domnul Ilie Bolojan au fost cu privire la soluţii şi cu privire la adevăraţii vinovaţi, şi anume: autorităţile din locali. Nu am avut niciodată vreo discuţie şi, de altfel, inclusiv public, repet: domnul Ilie Bolojan a ieşit şi a spus foarte clar – că nu există o nevoie de demitere a unui ministru care nu a avut atribuţii în acest sens".

Diana Buzoianu, despre imaginile în care Fritz şi Grindeanu au glumit în Sinagoga din Timişoara

"Eu sunt ferm convinsă că domnul Dominic Fritz susţine şi am simţit această susţine în aceste săptămâni ca realitatea să fie protejată. Şi anume: să nu mai avem vinovaţi inventaţi, fabricaţi, ci să fie cu adevărat atribuţiile puse acolo unde erau ele, în acest caz: la autorităţile de la nivel local. Eu nu am niciun fel de dubiu că am sprijinul partidului în continuare.

(...). Să întoarcem un pic propoziţia: în acelaşi timp în care domnul Grindeanu spunea că cel mai mare duşman al ţării este USR, stătea într-o sinagogă şi râdea cu domnul Fritz. (...). S-a ajuns la problema de bază a acestei situaţii, şi anume: totul este un circ, un teatru politic în care, de fapt, nimeni nu crede că eu aş fi vinovată de ceva la Lacul Paltinu, ci doar se încearcă încasarea unor pumni de către cineva care, în mod evident, nu a avut nicio treabă cu acest subiect", a mai precizat şefa Mediului la Antena 3 CNN.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să o demită pe Diana Buzoianu.

Despre acţiunile celor de la Partidul Social Democrat, ministra USR a fost făcut următoarele precizări: "Eu nu am de ce să plec doar pentru că PSD nu vrea să mai fie Diana Buzoianu – ministru, pentru că, la final, despre asta este vorba".