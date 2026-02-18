Românii care călătoresc în Regatul Unit vor avea nevoie de ETA. Când intră în vigoare și cât costă

Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) intră în vigoare la 25 februarie.

Ambasada Marii Britanii la București a anunțat că, începând cu 25 februarie 2026, cetățenii români care călătoresc în Regatul Unit pentru turism, vizite sau șederi de scurtă durată vor avea nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), o permisiune digitală valabilă doi ani, care costă 16 lire sterline și permite intrări multiple pe teritoriul britanic.

”Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare!

Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă ședere, vor avea nevoie de o ETA.

ETA este o permisiune digitală de călătorie valabilă doi ani (sau până la expirarea pașaportului titularului), care permite multiple călătorii în Regatul Unit.

Costul este de 16 GBP, iar solicitarea se poate face prin aplicația oficială UK ETA sau pe GOV.UK/ETA”, anunță reprezentanții Ambasadei.

Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) este un sistem digital introdus de autoritățile britanice pentru a consolida controlul la frontieră înainte ca un călător să ajungă în Regatul Unit. Mai exact, este o aprobare prealabilă de călătorie, obținută online, care permite intrarea în țară pentru șederi scurte de până la șase luni, în scop turistic, pentru vizite la familie sau pentru anumite activități permise fără viză. ETA costă 16 lire sterline și se solicită exclusiv prin platformele oficiale ale guvernului britanic. Important de știut este că autorizația este individuală. Mai exact, fiecare persoană care călătorește, inclusiv copiii și bebelușii, trebuie să aibă propria ETA. Cererea poate fi depusă de o altă persoană în numele solicitantului.