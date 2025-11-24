Marea Britanie implementează ETA din februarie 2026. Ce trebuie să știe românii și cât va costa

2 minute de citit Publicat la 17:28 24 Noi 2025 Modificat la 17:31 24 Noi 2025

Românii nu vor mai putea călători în Marea Britanie fără ETA din 25 februarie. Foto: Profimedia Images

Românii și cetățenii din alte peste 80 de țări vor putea călători în Marea Britanie doar cu permisiune prealabilă, anunță autoritățile de la Londra.

Restricția intră în vigoare din data de 25 februarie 2026.

De la momentul respectiv, accesul în Regatul Unit pentru cetățenii statelor respective va fi permis numai în baza Autorizației Electronice de Călătorie, ETA.

Oficialii britanici susțin că implementarea ETA consolidează securitatea frontierelor prin verificarea prealabilă a vizitatorilor înainte de a ajunge pe teritoriul țării.

Conform guvernului britanic, aplicarea pentru ETA se face prin aplicația dedicată - numită UK ETA - contra unei taxe de 16 lire.

Dacă ETA este aprobată, permisiunea acoperă mai multe călătorii.

ETA e obligatorie și pentru cei cu zboruri de legătură pe teritoriul britanic

Cetățenii din 85 de state, inclusiv România, care nu au nevoie de viză de călătorie în Marea Britanie, trebuie să respecte noile cerințe.

Implementarea restricției de la finele lunii februarie, anul viitor, îi obligă pe doritorii de călătorii în această țară să aibă permisiune digitală, fie prin ETA, fie prin eVisa, iar transportatorii vor verifica persoanele înainte de călătorie.



De la lansarea ETA în octombrie 2023, peste 13,3 milioane de vizitatori au aplicat cu succes, iar oficialitățile britanice spun că aceștia "au beneficiat de un voiaj mai rapid și mai fluid".

ETA este obligatorie inclusiv pentru vizitatorii care au zboruri de legătură și trec prin controlul britanic al pașapoartelor.



"ETA ne dă o putere mai mare în demersul de a opri să intre în țară persoanele care reprezintă o amenințare. În plus, ne oferă o imagine mai completă asupra imigrației.



ETA este, de asemenea, mai bună pentru călători. Digitalizarea sistemului de imigrație înseamnă că milioanele de oameni pe care îi primim în Marea Britanie în fiecare an se bucură de o experiență de călătorie mai fluidă", a declarat Mike Tapp, ministrul britanic pentru Migrație și Cetățenie.

Implementarea ETA a început de mai mult timp, dar restricția nu a fost aplicată în mod strict, pentru a oferi vizitatorilor timp suficient să se adapteze la noua cerință.

Guvernul britanic amintește că țări precum Statele Unite și Canada au recurs la abordări similare pentru schemele lor de călătorie.

Guvernul britanic îi sfătuiește pe călători să-și "bugeteze" trei zile pentru obținerea ETA

La aplicarea pentru ETA, majoritatea persoanelor primesc decizia automat în câteva minute, susțin oficialii de la Londra.

Totuși, ei recomandă doritorilor de călătorii în Regat să aloce trei zile lucrătoare pentru cazurile mai rare care necesită verificări suplimentare.



Cetățenii britanici și irlandezi, inclusiv cei cu dublă cetățenie, sunt scutiți de ETA.