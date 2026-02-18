20% din electricitatea importată de Ucraina săptămână trecută a venit din România

În această săptămână, Rusia a lansat noi atacuri asupra sistemului energetic ucrainean, vizând atât centrale termice, cât și substații electrice. sursa foto: Getty

Ucraina a redus săptămâna trecută importurile de energie electrică cu 3%, până la aproximativ 311 gigawați-oră, pe fondul creșterii temperaturilor, arată o analiză publicată marți seara de compania DixiGroup, relatează Agerpres.

„Aceasta este prima scădere a volumelor săptămânale de import din ultimele cinci săptămâni. Exporturile de energie electrică au rămas la zero timp de trei luni consecutiv”, se arată într-un raport al analiştilor de la DixiGroup.

Conform datelor, jumătate din energia electrică importată de Ucraina a provenit din Ungaria, 20% din România și 18% din Slovacia. De asemenea, Kievul a mai importat electricitate din Polonia și Republica Moldova.

La începutul lunii februarie, Ucraina s-a confruntat cu temperaturi extrem de scăzute, care au coborât până la minus 30 de grade Celsius în unele regiuni, în timp ce atacurile rusești au afectat grav infrastructura energetică.

Analiştii de la DixiGroup au precizat că încălzirea treptată a vremii a contribuit la ameliorarea situației, deoarece temperaturile mai ridicate au redus presiunea asupra rețelei și au diminuat deficitul de capacitate. În aceste condiții, programele de alimentare au fost parțial stabilizate, iar întreruperile de urgență la scară largă au fost evitate.

Loviturile asupra centralelor, rețelei de transport al energiei și infrastructurii de gaze fac parte din ofensiva pe scară largă declanșată de Rusia în februarie 2022. Moscova susține că urmărește să slăbească capacitatea de luptă a Ucrainei.