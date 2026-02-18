Prima reacție a lui Nicușor Dan, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate”

Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres Foto

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj referitor la decizia Curtea Constituțională a României privind reforma pensiilor magistraților.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”, a afirmat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a subliniat respectul față de profesia magistraților și rolul lor în stat: „Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută.”

Mesajul survine după decizia CCR de miercuri, care spune că legea care taie pensiile magistraților este constituțională.

Ce spunea Nicușor Dan cu o zi înainte: „E neplăcut că a existat această tergiversare”

Curtea Constituţională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional.

Decizia CCR a fost luată cu şase voturi pentru respingerea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi trei pentru admitere, au precizat surse de la Curtea Constituţională. Potrivit acestora, pentru respingerea sesizării ar fi votat Simina Tănăsescu, Csaba Astalos, Dacian Dragoş, Iulia Scîntei, Mihaela Ciochină şi Mihai Busuioc, iar pentru admitere ar fi votat Cristian Deliorga, Gheorghe Stan şi Bogdan Licu.

Decizia a fost luată după cinci amânări.

Marţi, într-un interviu la Radio România Actualităţi, preşedintele Nicuşor Dan spunea că amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici Curţii Constituţionale şi nici imaginii statului român.

„Nu vreau să anticipez. În primul rând, e neplăcut că a existat această tergiversare, mai ales că este un proiect de lege care, cu o modificare relativ minoră, vine din vara acestui an, deci nu erau aşa de multe lucruri de cercetat şi faptul că au fost toate aceste amânări succesive nu cred că a făcut bine nici Curţii şi nici imaginii pe care românii şi-o fac despre statul român în general”, a afirmat preşedintele.

El a adăugat că, dincolo de această întârziere, îşi doreşte ca prevederile privind pensiile magistraţilor să fie puse în practică.

În opinia sa, decizia în acest sens trebuia să fie luată mai devreme.