Nicușor Dan, după a cincea amânare a reformei pensiilor magistraților: „Nu a făcut bine nici Curţii şi nici imaginii statului român”

Nicușor Dan susține că îşi doreşte ca prevederile privind pensiile magistraţilor să fie puse în practică. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Radio România Actualităţi, că amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici Curţii Constituţionale (CCR) şi nici imaginii statului român. Potrivit acestuia, o decizie în acest sens trebuia să fie luată mult mai devreme.

„Nu vreau să anticipez. În primul rând, e neplăcut că a existat această tergiversare mai ales că este un proiect de lege care, cu o modificare relativ minoră, vine din vara acestui an, deci nu erau aşa de multe lucruri de cercetat şi faptul că au fost toate aceste amânări succesive nu cred că a făcut bine nici Curţii şi nici imaginii pe care românii şi-o fac despre statul român în general”, a afirmat preşedintele, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, dincolo de această întârziere, îşi doreşte ca prevederile privind pensiile magistraţilor să fie puse în practică.

În opinia sa, decizia în acest sens trebuia să fie luată mai devreme.

„Dincolo de asta, orice fel de opinie juridică care să fie în contradicţie cu alte opinii juridice în cazul ăsta a Guvernului, a coaliţiei este legitim să existe, deci nu trebuie să ne mire, să ne surprindă, numai că momentul în care decizia asta a fost luată trebuia să fie mult, mult mai devreme”, a menţionat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, în dezbaterile pe acest subiect nu există rea credinţă din nicio parte instituţională.

„Dreptul nu este o ştiinţă 100% exactă. Pe chestiuni din viaţa reală, există interpretări care pot să fie diferite. (...) Dacă se va întâmpla să se constate că o anumită parte din textul propus de Guvern să nu fie constituţională, din nou, asta nu înseamnă nici reaua credinţă a Guvernului, nici reaua credinţă a Curţii Constituţionale, numai că tot procesul ăsta trebuia finalizat de multă vreme, ca să ştim unde suntem”, a subliniat şeful statului.

Amintim că, în data de 11 februarie, Curtea Constituțională a României a amânat, pentru a cincea oară, reforma pensiilor magistraților.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în ședință a fost o solicitare pentru a pune pe ordinea de zi cererea Înaltei Curți de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe reforma pensiilor magistraților.

Solicitarea de a analiza cererea ÎCCJ a picat la vot. Astfel, președinta CCR a fost nevoită să dea un nou termen pentru dezbateri, cel de pe 18 februarie.