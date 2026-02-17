Nicușor Dan a explicat de ce nu a făcut „referendumul” din Justiție. „Acuzațiile sunt foarte grave, dar nu sunt dovedite cu fapte”

Nicuşor Dan spune că se lucrează la sistemul electronic care să permită această consultare / Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Radio România Actualități, în legătură cu referendumul pentru Justiţie pe care l-a anunţat după izbucnirea scandalului public privind acest domeniu, generat de dezvăluirile din documentarul Recorder, că „acuzele care s-au adus în acel moment au fost foarte grave” și că „nu sunt dovedite cu fapte”. Șeful statului a mai adăugat că „se lucrează la sistemul electronic care să permită această consultare”.

„În primul rând, vreau să spun două lucruri. Acuzele care s-au adus în acel moment au fost foarte grave. Adică se vorbea de afectarea chiar a independenței magistratului ca parte individuală a sistemului de justiție și aceste acuze sunt foarte grave.

Pe de altă parte, ele sunt în acest moment niște acuze care nu sunt dovedite cu fapte și asta este starea de la care pornim. Tocmai de aceea eu cred că este importantă, până când vor exista materiale eventual în care acuzele să se transforme în adevăruri, să vorbim de consultarea corpului magistraților față de situația actuală din sistem. Asta este ceea ce am spus eu. Asta este ceea ce o să facem și acum lucrăm la sistemul electronic care să permită această consultare”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a mai adăugat că: „Am și discuții individuale cu membri ai Consiliului Superior al Magistraturii”.

Șeful statului a mai explicat că, în cazul în care ar avea loc referendumul, întrebările pot fi multiple. Însă, în prezent, se definește modul de consultare.

„Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe întrebări, dar cu ce ne ocupăm în momentul ăsta este de a defini modul de lucru, de consultare, astfel încât, pe de o parte, să fie asigurată confidențialitatea celor care răspund, adică să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la faptul că ce spune un magistrat este știut doar de el.

Pe de altă parte, să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la faptul că consultarea este reală, că cei care răspund la întrebări sunt magistrați. Și asta necesită un efort logistic, informatic, să spunem așa”, a mai adăugat președintele Nicușor Dan.

De asemenea, întrebat dacă e de părere că există magistrați care se tem de participe, șeful statului a răspuns că:

„Unii dintre ei asta ne spun. Și tocmai de aceea vrem ca sistemul de consultare să asigure o totală confidențialitate a celor care răspund”.

Întrebat ce ar vrea, de fapt, să stabilească acest referendum, Nicușor Dan spune că:

„Așa cum am spus la început. S-au formulat niște acuzații grave și noi întrebăm Corpul Magistraților dacă consideră că acele acuzații sunt reale sau nu.”

La întrebarea „ce ați face cu rezultatul referendumului”, șeful statului a răspuns că:

„Pentru moment, asta este o ipoteză, dar dacă această ipoteză se va îndeplini, atunci evident că trebuie să existe un răspuns corespunzător din partea Consiliului Superior al Magistraturii, dar, repet, este o ipoteză cu care nu vreau să acuz în avans, ci doar să spun că este o ipoteză”, a încheiat Nicușor Dan.

Amintim că în data de 22 decembrie, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu magistrații pentru a discuta despre problemele din sistem, în urma dezvăluirilor din materialul Recorder.

Administrația Prezidențială a publicat sute de pagini de sesizări de la magistrați care descriu „teroare”, „presiuni”, sistem de „recompensă și pedeapsă”, influențe asupra carierei și folosirea Inspecției Judiciare ca instrument de intimidare.