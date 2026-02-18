Se pare că a le spune constant angajaților că vor fi înlocuiți de AI are efecte psihologice grave. Noul „sindrom” a primit și un nume

Înlocuirea unui angajat cu AI poate avea efecte psihologice grave. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Doi cercetători avertizează asupra impactului psihologic devastator pe care automatizarea prin AI, sau amenințarea acesteia, îl poate avea asupra forței de muncă. Fenomenul, susțin ei într-un nou articol publicat în revista Cureus, merită un termen nou: disfuncția de înlocuire prin AI (AIRD).

Teama constantă de a-ți pierde locul de muncă ar putea declanșa simptome ce variază de la anxietate, insomnie, paranoia și pierderea identității, spun autorii, simptome ce se pot manifesta chiar și în absența altor tulburări psihiatrice sau factori precum abuzul de substanțe.

„Înlocuirea prin AI este un dezastru invizibil,” a declarat coautorul principal Joseph Thornton, profesor asociat clinic de psihiatrie la Universitatea din Florida, referindu-se la studiu, potrivit Futurism. „Asemenea altor dezastre care afectează sănătatea mintală, răspunsurile eficiente trebuie să depășească cabinetul clinicianului și să includă sprijin comunitar și parteneriate colaborative care să favorizeze recuperarea.”

Impactul AI asupra sănătății mintale

Majoritatea atenției asupra impactului AI asupra sănătății mintale s-a concentrat pe efectele utilizării personale a tehnologiei, cu numeroase rapoarte despre AI care provoacă episoade psihotice sau încurajează comportamente periculoase. Totuși, stresul generat de temerile larg răspândite legate de această tehnologie merită o analiză mai atentă și în context clinic.

Distrugerea locurilor de muncă este probabil una dintre cele mai mari temeri. Un sondaj Reuters a arătat că 71% dintre americani sunt îngrijorați că AI ar putea elimina definitiv un număr foarte mare de locuri de muncă. Această narațiune este promovată de personalități de top din industrie.

De exemplu, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a avertizat că AI ar putea elimina jumătate din toate locurile de muncă white-collar (n.r. muncă de birou) de nivel entry-level. Săptămâna trecută, CEO-ul Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a adăugat că AI ar putea automatiza „majoritatea, dacă nu toate” sarcinile de birou în aproximativ un an și jumătate.

AI a fost invocat în anunțurile a peste 54.000 de concedieri anul trecut

Există numeroase motive pentru a pune la îndoială aceste afirmații, dar unele concedieri legate de AI au loc deja. Amazon este în proces de concediere a 14.000 de angajați, după ce s-a lăudat cu „creșterea eficienței” adusă de utilizarea AI în companie. Un raport a găsit că AI a fost invocat în anunțurile a peste 54.000 de concedieri anul trecut.

Aici intervine AIRD. În lucrare, autorii citează un studiu care a arătat o corelație pozitivă între implementarea AI la locul de muncă și anxietate și depresie. Un alt studiu citat a găsit că stresul și alte emoții negative sunt comune în rândul profesioniștilor din domenii considerate susceptibile la automatizarea prin AI.

Coautoarea principală Stephanie McNamara, studentă la psihologie la Universitatea din Florida, a spus că a inventat termenul după ce a observat o creștere a concedierilor induse de AI anul trecut. „M-a făcut să mă gândesc la impactul pe care îl va avea asupra sănătății mintale în societate,” a declarat ea.

Cum se manifestă AIRD

Potrivit autorilor, AIRD se va manifesta diferit pentru fiecare persoană, dar în general va gravita în jurul unui set de simptome care includ pierderea identității profesionale și a scopului în viață. Unii pacienți pot chiar nega relevanța AI ca o „mecanism de apărare”, scriu ei.

Aceste simptome pot fi prevestite inițial prin plângeri legate de insomnie și stres. Stresul nu va fi „înrădăcinat în psihopatologie tradițională,” adaugă autorii, „ci în amenințarea existențială a învechirii profesionale.”

AIRD nu este încă o diagnoză recunoscută clinic, subliniază autorii. Ei propun însă o metodă de screening pentru această tulburare, printr-un set atent structurat de întrebări deschise care să elimine alte cauze, cum ar fi abuzul de substanțe.

Este important să recunoaștem aceste simptome ca provenind unic din anxietățile legate de AI, argumentează ei, pentru că, odată cu creșterea tehnologiei, tot mai mulți clinicieni vor întâlni pacienți ale căror simptome nu provin din tulburări psihiatrice primare.

„Dotarea profesioniștilor din sănătatea mintală cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a recunoaște și trata persoanele cu AIRD va fi vitală pentru acceptarea socială a unei afecțiuni care va afecta tot mai mult mediul de lucru,” au concluzionat cercetătorii.