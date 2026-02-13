Un CEO de la Microsoft prezice că „majoritatea, dacă nu chiar toate” sarcinile de birou se vor face cu AI, în cel mult 18 luni

Toată munca de birou se va face cu AI în cel mult 18 luni, spun directorii companiilor tech. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

CEO-ul pentru AI al Microsoft, Mustafa Suleyman, se alătură unui cor de directori executivi care spun că anticipează o automatizare pe scară largă a locurilor de muncă, determinată de inteligența artificială.

Șeful diviziei de AI a Microsoft, a declarat într-un interviu pentru Financial Times că prevede ca majoritatea, dacă nu chiar fiecare sarcină din domeniile white-collar (muncă de birou) să fie automatizată de inteligență artificială, în următorul an sau an și jumătate, potrivit Business Insider.

„Cred că vom ajunge la un nivel de performanță comparabil cu cel uman în majoritatea, dacă nu în toate, sarcinile profesionale”, a spus Suleyman în interviul publicat miercuri. „Așadar, munca de birou, unde stai la calculator, fie că ești avocat, contabil, manager de proiect sau specialist în marketing — majoritatea acestor sarcini vor fi complet automatizate de un AI în următoarele 12 până la 18 luni.”

„Este o relație cu totul diferită cu tehnologia, iar asta s-a întâmplat în ultimele șase luni”

CEO-ul a spus că tendința este deja vizibilă în ingineria software, unde angajații folosesc „programare asistată de AI pentru marea majoritate a codului pe care îl produc”.

„Este o relație cu totul diferită cu tehnologia, iar asta s-a întâmplat în ultimele șase luni”, a spus el.

Avansul rapid al AI din ultimii cinci ani a adus schimbări reale, documentate, în modul în care este desfășurată o parte din munca white-collar.

Business Insider a relatat recent că „oboseala cauzată de AI” a afectat domeniul ingineriei software: tehnologia a crescut productivitatea, dar a adus și epuizare, deoarece angajații sunt așteptați să preia mai multe sarcini simultan.

Microsoft investește în OpenAI și Anthropic

Microsoft este una dintre companiile aflate în fruntea eforturilor de a introduce AI la locul de muncă, dezvoltând produse precum Copilot și investind în OpenAI și Anthropic.

Unii lideri și pionieri din domeniul AI spun că inteligența artificială va avansa suficient de mult încât să înlocuiască sectoare întregi de forță de muncă.

Stuart Russell, informatician și coautor al uneia dintre cele mai autoritare cărți din lume despre AI, a declarat într-un interviu anul trecut că liderii politici iau în calcul un „șomaj de 80%” din cauza AI, întrucât locuri de muncă, variind de la chirurgi la directori executivi, sunt expuse riscului de a fi înlocuite.

Dario Amodei, CEO și cofondator al Anthropic, a spus anterior că AI ar putea elimina jumătate dintre locurile de muncă white-collar de nivel entry-level.

„Noi, ca producători ai acestei tehnologii, avem datoria și obligația de a fi sinceri cu privire la ceea ce urmează”, a declarat Amodei pentru Axios într-un interviu. „Nu cred că acest lucru este pe radarul oamenilor.”