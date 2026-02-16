O femeie care a cumpărat dintr-un magazin second-hand o geantă a aflat acasă că aceasta valora 4.500 de dolari

O simplă vizită la un magazin second-hand s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru o femeie FOTO: Getty Images

O simplă vizită la un magazin second-hand s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru o femeie, care a aflat ulterior că geanta cumpărată cu 100 de dolari valora, de fapt, 4.500 de dolari.

Femeia și-a împărtășit experiența pe Reddit. Postarea, publicată pe grupul dedicat pasionaților de chilipiruri, a atras rapid atenția comunității online. Cumpărătoarea din SUA a explicat că a achiziționat geanta pentru mama sa, fără să știe valoarea reală a produsului. Abia după verificări ulterioare a descoperit că este vorba despre un model Coach comercializat la un preț de câteva zeci de ori mai mare decât suma plătită, relatează The Cool Down.

Pentru a demonstra diferența uriașă de preț, acesta a publicat atât o fotografie a genții, cât și o captură de ecran cu valoarea oficială de vânzare. „Nu știam cât costă de fapt”, a mărturisit ea în descrierea postării.

După verificări a descoperit că este vorba despre un model Coach comercializat la un preț de câteva zeci de ori mai mare decât suma plătită FOTO: Reddit

Deși astfel de situații nu sunt frecvente, ele nu sunt nici excepționale în lumea cumpărăturilor second-hand. Periodic, internauții povestesc despre obiecte de marcă sau piese vintage descoperite la prețuri infime comparativ cu valoarea lor reală. De la articole de bucătărie premium până la piese decorative sau articole vestimentare de lux, magazinele second-hand pot ascunde adevărate comori.

Fenomenul a căpătat amploare în ultimii ani, pe fondul creșterii costului vieții. Tot mai mulți consumatori din toată lumea aleg să cumpere produse la mâna a doua pentru a economisi bani, dar și din considerente ecologice. Reutilizarea obiectelor contribuie la reducerea deșeurilor și la limitarea poluării, într-un context în care gropile de gunoi sunt deja supraaglomerate.

În plus, pentru unii cumpărători, astfel de achiziții pot deveni chiar oportunități de afaceri. Produsele vintage sau de lux pot fi recondiționate și revândute la prețuri considerabil mai mari pe platforme online specializate.

Descoperirea genții Coach a stârnit reacții entuziaste în comunitatea Reddit. „Doamne, ce noroc – o descoperire excelentă”, a comentat un utilizator. „Uau, lovitura anului!”, a adăugat altcineva.