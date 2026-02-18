România va cere CE reanalizarea cererii de plată 3 din PNRR. Pîslaru, după decizia CCR: Să salvăm cele 231 milioane de euro

Ministrul Investițiilor spune că „e o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă” / FOTO: Hepta

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va avea în următoarele ore discuţii cu oficialii europeni, după ce reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională, şi, după promulgarea legii de către preşedintele Nicuşor Dan, va cere Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„S-a făcut dreptate: CCR a declarat constituţională tăierea pensiilor speciale ale magistraţilor.(...) Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost respinsă de Curtea Constituţională cu 6 voturi din 9.

E o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă şi un moment de cotitură în discuţia despre echitate şi sustenabilitate în sistemul de pensii din România.

În orele următoare voi avea discuţii cu oficialii europeni cu privire la această evoluţie a aprobării legii de către CCR. Odată cu promulgarea din partea preşedintelui Nicuşor Dan, vom putea în sfârşit demonstra îndeplinirea reformei asumate de România în cadrul PNRR. Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea a cererii de plată nr. 3.

Chiar şi în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale şi informale, pentru a încerca să salvăm situaţia jalonului pensiilor speciale şi cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că, „pentru prima dată în istorie”, Guvernul condus de Ilie Bolojan a reuşit tăierea pensiilor speciale şi a menţionat principalele prevederi ale actului normativ: vârsta de pensionare creşte treptat până la 65 de ani, pe o perioadă de tranziţie de 15 ani; pensia va fi, în principiu, 55% din media indemnizaţiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă; pensionare anticipată este posibilă doar cu minimum 35 de ani vechime şi cu o penalizare de 2% pe an până la împlinirea vârstei standard de 65 de ani.

Curtea Constituţională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional. Decizia a fost luată cu şase voturi pentru respingerea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi trei pentru admitere.