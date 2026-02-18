Angajaţii de la Ministerul Investiţiilor lucrează de acasă din cauza ninsorilor. Pîslaru: "Am ajuns la birou cu multe peripeții"

Dragoş Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri diminea'a că activitatea angajaților din minister se va desfășura, pentru moment, în regim de telemuncă, în contextul condițiilor meteo dificile care afectează Capitala și mai multe zone din țară. "Rămâneți acasă, alături de familie și cei dragi. Sunați-vă părinții și seniorii și asigurați-vă că sunt în siguranță și au tot ce le trebuie", a spus oficialul care a mai precizat că, în funcție de evoluția vremii, este posibil să prelungească măsura de a lucra de acasă. Potrivit meteorologilor, în Capitală nu a mai nins atât de mult de 18 ani.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este primul care a trecut la telemuncă din cauza vremii severe, iar Dragoş Pîslaru a fost cel care a făcut anunţul într-o postare pe Facebook.

"Am luat decizia ca pentru azi să încurajăm telemunca la nivelul tuturor colegilor din minister, măsură pe care posibil o vom prelungi și în zilele următoare, în funcție de evoluția vremii.

Rămâneți acasă, alături de familie și cei dragi. Sunați-vă părinții și seniorii și asigurați-vă că sunt în siguranță și au tot ce le trebuie. Mulțumesc curajoșilor care s-au aventurat azi să ajungă la muncă! Eu, la rându-mi, am ajuns la birou de dimineață cu multe peripeții", a scris Dragoş Pîslaru pe contul său oficial de Facebook, unde a publicat poza de mai jos.

Dragoş Pîslaru a mulţumit echipelor de intervenție și deszăpezire, implicate în menținerea căilor de acces funcționale.

"Nu în ultimul rând, mulțumiri jandarmilor și drumarilor care ne ajută la crearea traseelor de acces! Vom trece și prin asta! Să avem o zi!", a mai transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În această dimineaţă, premierul Ilie Bolojan a mers la Dispeceratul Ministerului Afacerilor Interne pentru a vedea care este situaţia, pentru că, la primele ore ale zilei, Capitala este paralizată din cauza zăpezii abundente şi a viscolului.

Din nefericire, în toate sectoarele din Bucureşti se circulă în condiţii foarte grele, oamenii nu pot ajunge la muncă, iar cei care au ales să folosească mijloacele de transport în comun au întâmpinat multe situaţii neplăcute.

În timp ce în zona de nord a Capitalei un autobuz a rămas blocat, iar călătorii au fost nevoiţi să-l împingă, circulaţia tramvaielor 41 şi 25 este blocată din cauza ninsorii. Autorităţile au decis să fie introduse autobuze pe aceste linii.