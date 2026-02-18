Scene incredibile în nordul Capitalei: Călătorii au împins un autobuz care a rămas blocat în zăpadă

Solidaritate în nămeți: pasagerii au coborât ca să împingă un blocat în cartierul Sisești, aflat în nordul Capitalei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Solidaritate în nămeții din Bucureşti. Un autobuz a rămas blocat în zăpadă miercuri, în zona de nord a Capitalei, iar pasagerii au fost nevoiți să-l împingă prin nămeți. Un martor a filmat scenele incredibile. În Bucureşti, stratul de zăpadă depăşeşte 35 de centimetri, iar la drumarii intervin pe toate bulevardele pentru ca şoferii să poată circula în condiţii mai bune. Avertizarea cod roșu de ninsori abundente și viscol pentru Capitală, emisă în această dimineaţă de meteorologi, a expirat şi se aşteaptă ca astăzi să fie temperaturi de până la 2 grade Celsius.

Imagini incredibile au fost surprinse în Sisești, în zona Băneasa din nordul Capitalei, unde un autobuz a rămas blocat în nămeți, în urma ninsorii abundente. Într-un gest neașteptat, dar plin de solidaritate, călătorii au coborât din vehicul și s-au mobilizat pentru a-l împinge, încercând să-l scoată din zăpada care îi blocase înaintarea.

Momentul, filmat de martori, arată atât dificultățile create de vremea severă, cât și spiritul civic al bucureștenilor, care au ales să nu rămână simpli spectatori. În mijlocul frigului și al troienelor, pasagerii au demonstrat că, uneori, comunitatea poate face diferența chiar și în cele mai neplăcute situații.

Circulaţia transportului public este afectată miercuri dimineaţa pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii şi a viscolului puternic, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB) într-o postare pe reţeaua X, potrivit Agerpres.

"În contextul avertizării meteorologice, circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acţionează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor şi a zonelor critice", se menţionează în postarea STB.

STB a anunţat marţi seara că a fost activat planul de intervenţie pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a transportului public, în contextul avertizării meteorologice Cod portocaliu valabile pentru Municipiul Bucureşti.

Pentru această perioadă, au fost asigurate stocuri suficiente de materiale antiderapante şi se va acţiona cu 33 de vagoane plug-perie pentru curăţarea căii de rulare a tramvaielor, iar 11 utilaje de deszăpezire vor acţiona la nivelul unităţilor de exploatare (autobaze şi depouri), au transmis reprezentanţii STB.

De asemenea, 225 de angajaţi au fost mobilizaţi pentru intervenţii operative.

"Echipele STB vor acţiona permanent pentru menţinerea liniilor de tramvai în stare de funcţionare, pentru curăţarea macazelor, precum şi a refugiilor din staţiile de tramvai. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să consulte aplicaţia InfoTB pentru informaţii actualizate în timp real", a precizat STB.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 - 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia şi în sudul Moldovei va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20 - 50 cm (echivalent în apă de 20 - 50 l/mp).

Meteorologii au emis miercuri dimineaţa două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 08:20. În zonele atenţionate se va semnala ninsoare abundentă, în condiţiile în care s-au depus deja 30 - 35 centimetri, iar ninsoarea va continua, urmând să se depună un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15 - 20 de centimetri.



