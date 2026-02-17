Cum s-a pregătit Bucureştiul pentru codul portocaliu de ninsori şi viscol. Autorităţile intervin cu 378 de utilaje

Cum s-a pregătit Bucureştiul pentru cel mai sever episod de iarnă din 2026. Sursa foto: PMB / Facebook

Primăria Capitalei a anunţat, marţi, că va interveni cu 378 de utilaje şi va folosi 18.626 tone de material antiderapant, în condiţiile în care meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București. "Fiecare sector intervine cu propriile utilaje și muncitori de la salubrizare. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile, stațiile STB, trecerile de pietoni, zona unităților de învățământ, a spitalelor și instituțiilor publice. Apoi, utilajele și muncitorii intră pe străzi, alei și trotuare", a transmis Primăria Generală.

"S-a întors iarna

În câteva ore, de la 20.00, Bucureștiul intră sub incidența unui cod portocaliu de ninsoare și viscol valabil până mâine, ora 12.00. Din această seară vom avea depuneri de polei, iar la noapte va ninge abundent și se va depune strat de zăpadă de 20-35 cm. Vântul va sufla cu 50-70 km/oră, va fi viscol și vizibilitate redusă.

Această prognoză am trimis-o încă de dimineață membrilor Comandamentului de deszăpezire din toate sectoarele și le-am solicitat să se pregătească. Toată lumea este mobilizată.

În total, în perioada următoare, vor acționa pentru deszăpezire și combaterea poleiului:

378 de utilaje,

2.750 operatori (920 persoane în tura de noapte și 1.830 persoane mâine, în tura de zi),

18.626 tone de material antiderapant solid și lichid.

Fiecare sector intervine cu propriile utilaje și muncitori de la salubrizare. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile, stațiile STB, trecerile de pietoni, zona unităților de învățământ, a spitalelor și instituțiilor publice. Apoi, utilajele și muncitorii intră pe străzi, alei și trotuare", a comunicat Primăria Capitalei.

Instituţia a precizat şi cum vor acţiona autorităţile din fiecare sector în parte:

"Iată situația din fiecare sector:

Sectorul 1

62 utilaje, 420 muncitori (120 în tura de noapte și 300 în tura de zi) și 1.600 t material antiderapant.

Sectorul 2

67 de utilaje, 450 muncitori (150 la noapte și 300 mâine, în tura de zi) și 3.731 t material antiderapant.

Sectorul 3

40 de utilaje, 400 muncitori (100 de noapte, 300 de zi) și 2.500 t material antiderapant.

Sectorul 4

72 de utilaje, 620 muncitori (120 de noapte, 500 de zi) și 3.200 t material antiderapant.

Sectorul 5

57 de utilaje, 400 muncitori (200 de noapte, 200 de zi) și 4.570 t material antiderapant.

Sectorul 6

80 de utilaje, 460 muncitori (230 de noapte, 230 de zi) și 3.025 t material antiderapant.

În plus, STB va interveni cu 33 de vagoane plug-perie, 225 de persoane și 1.328 tone de material antiderapant în stațiile și pe traseul liniilor de tramvai".