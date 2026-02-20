Vremea se schimbă radical. ANM a anunțat prognoza pe 4 săptămâni. Unde va fi cel mai cald

Vremea intră într-un proces de încălzire de săptămâna viitoare, iar tendința se va menține pe parcursul următoarelor patru săptămâni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza pentru intervalul 23 februarie - 23 martie,

Săptămâna viitoare începe cu temperaturi în creștere în toată țara.

Vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în vest și sud-vest.

Precipitațiile vor fi sărace în sud și, local, excedentare în nord, în restul regiunilor fiind apropiate de normalul perioadei.

În zonele joase vor predomina ploile, în timp ce la munte va fi lapoviță și ninsoare, în special la peste 1.800 m altitudine.

Cu variații termice mici de la o zi la alta, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade.

Tendința de încălzire se va menține și în următoarele săptămâni ale intervalului vizat de prognoză.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026: vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării.

Valorile vor avea o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice și excedentar, pe plan local, în cele nordice.

În rest, precipitațiile se vor apropia de valorile normale pentru acest interval vizat.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026: încălzire mai accentuată în jumătatea vestică a țării

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026: temperaturi mai ridicate în regiunile intracarpatice

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice.

În rest, regimul termic valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026: vreme mai caldă decât media perioadei în toată țara

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.