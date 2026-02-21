Clipe dramatice în Bistrița, unde vântul puternic a smuls cu totul acoperișul unui bloc și l-a aruncat peste mașinile din parcare

Publicat la 10:53 21 Feb 2026 Modificat la 10:53 21 Feb 2026

Scene dramatice au fost surprinse în Bistrița. Vântul este atât de puternic încât a smuls cu totul acoperișul unui bloc și l-a aruncat într-o parcare din apropiere. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Au intervenit la fața locului salvatorii de la ISU Bistrița-Năsăud împreună cu personal medical. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Nimeni nu se afla în mașinile peste care a căzut acoperișul. Toate cele patru mașini din parcare au fost avariate.

Același acoperiș în urmă cu doi ani de zile, tot din cauza unui vânt puternic, a suferit avarii, a relatat reporterul Antena 3 CNN, Mircea Tătaru.

Județul Bistrița se află sub avertizare de Cod galben de ninsori și viscol, valabil până duminică dimineața. Meteorologii au avertizat că vântul va sufla cu putere, atingând la rafală viteze de 50...60 km/h, iar local chiar și 65...70 km/h.