ICE vrea să acceseze smartphone-urile americanilor cu un software produs de o firmă asociată serviciilor secrete ruse FSB

1 minut de citit Publicat la 14:17 20 Feb 2026 Modificat la 14:27 20 Feb 2026

ICE vrea să utilizeze software-uri speciale pentru extragerea metadatelor din telefoanele mobile. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Getty Images

Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), una din cele mai controversate agenții guvernamentale americane, implicate în scandalurile legate de politica anti-imigrație a administrației Trump, achiziționează programe software pentru spargerea și extragerea datelor din smartphone-uri de la o companie asociată cu ofițeri FSB, principalul serviciu secret al Rusiei lui Putin, informează The Moscow Times. Publicația citează o investigație semnată de Olga Lautman, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA) și un un jurnalist independent ucrainean.

Astfel, în 2024, ICE a acordat companiei Oxygen Forensics un contract pe trei ani pentru utilizarea unui software special care permite extragerea metadatelor dintr-un smartphone, istoricului geolocalizării, fișierelor șterse, datelor aplicațiilor de pe telefoane și convertirea acestora în rapoarte amănunțite, cu posibilitatea de a căuta informații esențiale după cuvinte cheie.

Printre clienții Oxygen Forensics se numără FBI, Agenția pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA), ICE și Departamentul de Stat. Utilizarea instrumentelor software create de Oxygen e integrată în controlul imigrației, anchete penale și diverse operațiuni care țin de securitatea națională a SUA.

În Rusia, Oxygen Software funcționează sub brandul MKO-Systems, unde dezvoltă pachetul soft Mobile Forensics, folosit de agențiile și structurile de forță ruse pentru același scop, de extragere a datelor din smartphone-uri.

Investigația publicată în Moscow Times arată Oxygen Software a fost fondată la Moscova la începutul anilor 2000. Ulterior, în 2013 firma s-a extins în SUA, unde Oxygen Forensics Inc. a fost înregistrată în statul american Virginia și a început să vândă produsele sale de software agențiilor federale americane.

În 2021, Oxygen Software a obținuit o licență specială de la FSB pentru a putea funcționa și a avea contracte cu agențiile guvernamentale ruse.

Unul din investitorii grupului Oxygen a fost Eduard Benderski, fost ofițer FSB și ginere al hackerului rus Maxim Iakubeț, aflat în prezent pe lista infractorilor căutați de FBI. Benderski a fost numit în decembrie 2025 președinte al CA al Institutului de Cercetare a Comunicațiilor Radio din Moscova, institut de cercetări în domeniul apărării.