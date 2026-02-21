Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani

Bărbatul a ajuns astfel la al șaptelea copil. Foto: Getty Images

Pierre Sablé, un catalan cunoscut în zonă pentru performanțele sportive reușite la o vârstă înaintată, a devenit din nou tată. În urmă cu șase luni, soția sa, Aïcha, a adus pe lume o fetiță, Louisa Maria. Iar „tânărul” tată are… 91 de ani, potrivit ladepeche.fr.

Publicația L’Indépendant l-a vizitat pe proaspătul părinte, care a ajuns astfel la al șaptelea copil, într-o perioadă a vieții în care majoritatea bărbaților se pregătesc să devină străbunici.

În fața camerei, nonagenarul își ține fiica în brațe și glumește: „Nu sunt chiar atât de bătrân.” Îl dă drept exemplu pe Robert De Niro, care a devenit tată la aproape 80 de ani. „Aș vrea să-i scriu și să-i spun: ai fost depășit, îmi pare rău, prietene!”, spune el, râzând.

Înainte de Louisa Maria, Pierre Sablé mai are șase copii. Cea mai mare dintre fiicele sale are 60 de ani. „La 91 de ani sunt în formă”, afirmă el.

Acesta a participat la Maratonul din New York, Maratonul din Roma și Maratonul din Los Angeles, unde a fost medaliat la categoria peste 80 de ani. „Sunt singurul care aleargă la 91 de ani. Muncesc toată ziua, lucrez pământul pe care l-am plantat. Ca și cum aș avea cu 20 de ani mai puțin.”

„Eu trăiesc!”

Întrebat despre reacțiile pe care le-ar putea avea cei din jur, Pierre Sablé ridică din umeri. „Se va spune că este ceva excepțional. Poate. Nu este problema mea. Eu trăiesc!”. Recunoaște însă că unii prieteni au fost uimiți și i-au atras atenția că, chiar dacă va rămâne „în formă până la 100 de ani”, timpul petrecut alături de fiica sa ar putea fi limitat.

Replica lui este directă: „În fiecare secundă, sute de milioane de oameni mor sau suferă accidente”, iar alți copii sunt abandonați de părinți. „Ea nu va fi abandonată”, spune el despre Louisa Maria.

Soția sa, Aïcha, îl descrie drept „un tată foarte bun” și „un soț foarte bun”. „Dacă mă întrebați dacă sunt fericită, răspunsul este da. Sunt fericită”, afirmă ea.

Potrivit datelor publicate de Institut national des études démographiques, în 2013 vârsta medie la care bărbații din Franța deveneau tați era de aproximativ 33 de ani, iar pentru femei de circa 30 de ani. În anii 1970, media era semnificativ mai scăzută: 29,5 ani pentru bărbați și 26,5 ani pentru femei.