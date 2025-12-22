Secția de pediatrie de la Spitalul Roman își restrânge activitatea din cauza lipsei de medici

Pacienții cu stare medie sau gravă vor fi transferați la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț - Secția Pediatrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a anunțat, luni, că activitatea din cadrul secției de pediatrie va fi restrânsă temporar, din lipsa medicilor, informează Agerpres.

Astfel, în perioada 29 decembrie - 31 decembrie, activitatea în secție se va desfășura doar în regim de ambulatoriu și spitalizare de zi, între orele 7:00 - 14:00, fără internări de lungă durată.

„În data de 29.12.2025, vor fi externați toți pacienții pediatrici cu stare generală favorabilă. Pacienții cu stare medie sau gravă vor fi transferați la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț - Secția Pediatrie. Începând cu 27.12.2025, cazurile grave din specialitatea pediatrie vor fi direcționate direct către SJU Piatra Neamț”, a transmis conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Potrivit sursei citate, trei medici din cadrul secției sunt în concediu de creștere a copilului, un medic s-a pensionat în luna septembrie, iar un medic a demisionat pentru că a plecat din România.

Astfel, activitatea este asigurată, în prezent, doar de trei medici în activitate, iar linia de gardă este acoperită de cei trei medici și un medic pensionar.

Conducerea spitalului a anunțat că reluarea activității normale a secției de pediatrie va avea loc începând cu 1 ianuarie, de la ora 08:00.