Cel mai jos oraș din lume. Este construit la peste 250 de metri sub nivelul mării

Ierihonul s-a dezvoltat într-o amplă depresiune geologică. Foto: Hepta

Situat în Valea Iordanului, Ierihonul este considerat cel mai jos oraș din lume, aflându-se la mai mult de 250 de metri sub nivelul mării. Și nu doar poziția geografică este una impresionantă, ci și istoria, așezarea fiind locuită de peste 10.000 de ani continuu. În prezent, orașul mai are doar aproximativ 20 de locuitori, scrie clickpetroleoegas.com.br.

Ierihonul s-a dezvoltat într-o amplă depresiune geologică, cunoscută sub numele de Valea Riftului, o zonă formată în urma mișcărilor tectonice care au dus, de-a lungul mileniilor, la coborârea treptată a terenului. Această particularitate explică altitudinea joasă a orașului și influențează direct clima aridă și temperaturile ridicate, resimțite aproape tot timpul anului.

Supraviețuire într-un climat extrem

În ciuda căldurii intense, orașul a avut întotdeauna acces la apă datorită apropierii de râul Iordan. Mai mult decât atât, resursele de apă au permis dezvoltarea agriculturii irigate, care a stat la baza supraviețuirii economice și alimentare a comunităților care au trăit aici de-a lungul timpului.

Solurile fertile, formate prin depuneri naturale timp de mii de ani, favorizează cultivarea fructelor și legumelor. Producția agricolă alimentează piața locală și susține schimburile regionale, agricultura rămânând pilonul central al economiei orașului.

Sursă foto: Hepta

Viața cotidiană în cel mai jos oraș al lumii

Temperaturile ridicate din Ierihon influențează, bineînțeles, viața de zi cu zi a celor 20 de locuitori. Aceștia își adaptează programul de lucru și obiceiurile alimentare pentru a evita expunerea excesivă la soare. Arhitectura locuințelor este, la rândul ei, gândită pentru a menține un confort termic cât mai bun în condiții de căldură extremă.

Un oraș încărcat de istorie și simbolism

Dovezile arheologice indică o locuire continuă de mai bine de 10.000 de ani în Ierihon, acesta fiind considerat una dintre cele mai vechi așezări umane din lume. Permanența îl transformă într-un exemplu rar de adaptare neîntreruptă la un mediu deșertic și dificil.

Mai mult, orașul este adesea menționat în texte sacre, fapt care îi sporește valoarea simbolică și atrage turiști interesați de istorie, arheologie și tradiții religioase. Vestigiile zidurilor antice, amintite inclusiv în relatările biblice, fac parte din peisajul istoric și stârnesc interesul cercetătorilor și vizitatorilor.