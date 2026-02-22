Moaştele Sfântului Francisc de Assisi, expuse publicului pentru prima dată într-o basilică din centrul Italiei

Osuarul cu rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expus pentru prima dată publicului, din 21 februarie până pe 22 martie. Sursa foto: Profimedia Images

Moaştele Sfântului Francisc de Assisi au fost expuse publicului duminică, pentru prima dată în istorie, într-o basilică din centrul Italiei și doar pentru o lună, cu ocazia marcării a 800 de ani de la moartea sa, a relatat The Guardian. Sute de mii de vizitatori sunt așteptați la expoziția de o lună a rămășițelor sfântului din secolul al XIII-lea.

Moaştele Sfântului Francisc de Assisi, expuse publicului pentru prima dată în istorie

Jurnaliștii s-au aflat sâmbătă în Bazilica Sfântul Francisc din Assisi, în ajunul deschiderii expoziției publice care marchează 800 de ani de la moartea sfântului, în 1226, potrivit sursei citate. Astfel, aceştia au avut ocazia să se închine şi să se roage la osuarul cu rămășițele Sfântului Francisc de Assisi.

Moaştele "sărăcuțului din Assisi", aşa cum mai este cunoscut, au fost depuse într-un sicriu din plexiglas umplut cu azot, pe care este inscripționat în latină mesajul "Corpus Sancti Francisci" (n.r.: "Trupul Sfântului Francisc"). Pelerinii sunt aşteptaţi în Bazilica Sfântul Francisc din orașul italian Assisi până pe 22 martie.

Sfântul Francisc de Assisi, care a murit la 3 octombrie 1226, a fondat Ordinul Franciscan după ce a renunțat la averea sa și și-a dedicat viața celor săraci.

Giulio Cesareo, directorul de comunicare al conventului franciscan din Assisi, a declarat că speră ca expunerea să fie "o experiență semnificativă" atât pentru credincioși, cât și pentru necredincioși.

Călugăr franciscan, Giulio Cesareo a mai precizat că starea "deteriorată" și "consumată" a oaselor arată că Sfântul Francisc "s-a dăruit complet" misiunii sale.

Jurnaliştii publicaţiei The Guardian au mai scris că rămășițele, care vor fi expuse până pe 22 martie, au fost mutate în bazilica ridicată în onoarea sfântului în 1230. Însă abia în 1818, în urma unor săpături realizate în cel mai mare secret, mormântul său a fost redescoperit.

Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi au dispărut timp de secole, până când, după o îndelungată și laborioasă căutare, au fost găsite în noaptea de 12 spre 13 decembrie 1818.

Prima examinare oficială a avut loc în 1819, când le-a fost confirmată identitatea. În cele din urmă, examinarea din 1978, în pregătirea pentru marcarea a 750 de ani de la moartea sa, și cea mai recentă, în 2015, au oferit noi cunoștințe științifice, reconfirmând că este vorba despre trupul Sfântului Francisc.

Acum ele vor putea fi văzute de credincioși și vizitatori în timpul Postului Mare care începe luna viitoare. Totul a fost posibil datorită aprobării acordate de papa Leon al XIV-lea prin intermediul Secretariatului de Stat al Vaticanului.

Cu excepția exhumărilor anterioare pentru inspecții și examinări științifice, osemintele Sfântului Francisc de Assisi au mai fost expuse o singură dată, în 1978, pentru un public foarte restrâns și doar pentru o zi. De obicei, ținută departe de privirile publicului, caseta transparentă care conține relicvele, folosită din 1978, a fost scoasă sâmbătă din sicriul metalic în care este păstrată, în interiorul mormântului de piatră din cripta bazilicii. Aceasta se află, la rândul ei, într-o altă vitrină din sticlă antiglonț.

Camerele de supraveghere vor funcționa 24 de ore din 24 pentru a asigura protecția suplimentară a rămășițelor, potrivit sursei citate.

Cu ocazia împlinirii a 800 de ani de la moartea sa, pe 4 octombrie va fi reintrodusă ziua liberă dedicată patronului spiritual al Italiei.

Rezervările pentru a vedea rămășițele sfântului se apropie deja de "aproape 400.000 (n.r.: de persoane) din toate colțurile lumii, cu o predominanță clară din Italia", a declarat Marco Moroni, custodele conventului franciscan.

Ulterior, acesta a mai adăugat: "Dar avem și brazilieni, nord-americani, africani".

În această perioadă, de obicei liniștită, bazilica primește aproximativ 1.000 de vizitatori pe zi în timpul săptămânii și 4.000 în weekend. Franciscanii se așteaptă ca numărul să crească la 15.000 de vizitatori în zilele lucrătoare și până la 19.000 sâmbăta și duminica, pe durata expunerii de o lună.

"Încă de la începuturi, din vremea catacombelor, creștinii au venerat oasele martirilor, relicvele martirilor, și nu au perceput niciodată acest lucru ca fiind macabru", a spus călugărul franciscan Giulio Cesareo.

Experții au declarat că expunerea prelungită a rămășițelor Sfântului Francisc nu ar trebui să afecteze starea lor de conservare.

"Vitrina este sigilată, astfel încât nu există contact cu aerul din exterior. În realitate, rămâne în aceleași condiții ca atunci când se afla în mormânt", a subliniat Giulio Cesareo.

Lumina, care va rămâne discretă în biserică, nu ar trebui nici ea să aibă efecte.

"Bazilica nu va fi luminată ca un stadion. Nu este un platou de filmare", a mai explicat Giulio Cesareo, directorul de comunicare al conventului franciscan din Assisi.