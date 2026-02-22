Plaje de vis și faună sălbatică incredibilă: "Perla Oceanului Indian" tocmai a lansat o viză pentru nomazi digitali. Cum se obține

2 minute de citit Publicat la 18:04 22 Feb 2026 Modificat la 18:04 22 Feb 2026

Turiști la Cinnamon Hikka Tranz, în Sri Lanka. Foto: Getty Images

După pandemia de COVID-19, a luat amploare fenomenul nomazilor digitali: persoane își pun într-un rucsac puținele bunuri personale și se relochează la mare distanță de locul de origine, lucrează acolo din spatele unui ecran de laptop.

Cei care vor să profite la maximum de clima prietenoasă și de plajele splendide, desfășurându-și activitatea la malul mării sau la piscină, și-ar putea face din "perla Oceanului Indian" noua lor casă în 2026, notează presa internațională.

În timp ce unii nomazi digitali aleg să călătorească constant, alții preferă să rămână fixați pe o singură destinație timp de câteva săptămâni sau luni.

Cei din ultima categorie pot opta pentru Sri Lanka, țara insulară de vis.

Discutată pentru prima dată în 2021, viza pentru nomazi digitali a fost lansată oficial în februarie 2026 de autoritățile acestui stat.

› Vezi galeria foto ‹

Cine se califică pentru viza pentru nomazi digitali acordată de Sri Lanka

Ca în cazul multor vize pentru nomazi digitali, solicitanții trebuie să câștige peste un anumit prag financiar.

În cazul Sri Lanka, salariul doritorilor trebuie să fie mai mare de 1.700 EUR (sau 2.000 de dolari americani) pe lună.

Cerința rămâne la același dacă solicitantul are mai puțin de doi copii.

Pragul se majorează cu 425 EUR (500 de dolari) pentru orice copil suplimentar.

Solicitanții mai trebuie să aibă peste 18 ani pentru a aplica, iar dovada salarială va trebui prezentată în relație cu angajatori din afara Sri Lanka.

Cum se poate aplica pentru viza de nomad digital din Sri Lanka

Cererile se depun prin intermediul site-ului web al Departamentului de Imigrare și Emigrare, care oferă toate detaliile pentru doritori.

Viza de nomad digital în Sri Lanka este valabilă un an și costă 425 EUR de persoană, putând fi reînnoită anual.

Cei care primesc această viză sunt, de asemenea, obligați să se abțină "de la orice activități politice sau perturbatoare".

Perla Oceanului Indian atrage anual peste două milioane de turiști

Cunoscută drept "Perla Oceanului Indian", Sri Lanka atrage anual aproximativ 2,3 milioane de turiști internaționali.

În fotografiile agențiilor de voiaj, este popularizată prin repere-simbol, precum emblematicul Fort Galle și trenul de la Ella la Kandy, care trece printre plantațiile de ceai.

Vizitatorii vin pentru plajele de vis de pe coasta de sud, pentru a vedea elefanți, tigri și leoparzi în parcurile naționale și pentru a vizita situri de patrimoniu precum orașele antice Sigiriya și Anuradhapura.

În 2023, Sri Lanka a lansat un nou traseu turistic pedestru de 300 de kilometri, numit traseul Pekoe, care trece prin zonele muntoase din centrul țării.

Nomazii digitali trebuie, totuși, să ia în calcul și un aspect mai puțin plăcut: serviciile relativ slabe de internet.

Conform Speedtest Global Index, Sri Lanka se clasează abia pe locul 131 în lume la serviciile de internet fix de bandă largă.