„Afacerea cu cea mai mare creștere”. Un fost bancher s-a îmbogățit masiv din armament. Unde vrea să dea acum lovitura

În prezent, Warren Kanders beneficiază de impulsul cheltuielilor pentru apărare ale lui Trump. Foto: Profimedia Images

Declanșarea unei noi curse a înarmării într-o lume tot mai nesigură a rotunjit veniturile producătorilor de armament. Un exemplu în acest sens este povestea lui Warren Kanders, un fost bancher la Morgan Stanley, care a petrecut decenii construind un arsenal de afaceri în domeniul apărării. Compania sa, Cadre, vinde de la costume de protecție antibombă și veste antiglonț, până la armament nonletal pentru dispersarea mulțimilor, inclusiv gloanțe de cauciuc. În prezent însă se orientează către echipamente de gestionare a contaminării radioactive potrivit Forbes.

Kanders a început să investească în acest sector în 1996 și a listat Cadre la bursă în 2021. De atunci, a orchestrat cel puțin șase achiziții, inclusiv patru de la începutul anului 2024.

În prezent, Warren Kanders beneficiază de impulsul cheltuielilor pentru apărare ale lui Trump și de cursa Europei spre reînarmare. Acum se pregătește pentru războiul “curățării nucleare”, concept care se referă la gestionarea contaminării radioactive rezultate din activități civile sau militare.

„Protecția de astăzi se extinde dincolo de armuri și costume”, a declarat Kanders, în vârstă de 68 de ani, la ziua investitorilor firmei din octombrie, potrivit sursei citate.

„Este vorba despre fortificarea sistemelor de apărare, protejarea energiei și securizarea coloanei vertebrale a infrastructurii critice.”

Sute de milioane de dolari investiți în echipamente militare nonconvenționale

Așadar, în timp ce produsele utilizate în prima linie atrag cea mai mare parte a atenției presei, Cadre se îndreaptă rapid către alte forme de protecție. În martie 2024, a achiziționat producătorul de produse de protecție împotriva radiațiilor Alpha Safety pentru 107 milioane de dolari. În aprilie, a cheltuit 90 de milioane de dolari pentru Carr’s Engineering, care produce roboți, containere pentru combustibil uzat și alte bunuri pentru gestionarea deșeurilor nucleare, precum și pentru medicină și energie nucleară.

“Această afacere este acum cu cea mai rapidă creștere, reprezentând aproximativ 17% din veniturile Cadre”, potrivit firmei de cercetare CJS Securities.

Acesta este, de asemenea, un motiv important pentru care acțiunile sale au crescut cu aproape 30% în acest an, deoarece investitorii s-au îndreptat către acțiuni nucleare. Creșterea acțiunilor l-a propulsat pe Kanders, care deține 28% din Cadre, în rândul miliardarilor, cu o avere netă estimată la puțin peste 1 miliard de dolari. „Majoritatea acțiunilor legate de energia nucleară au depășit semnificativ performanța în acest an”, spune Larry Solow, analist la CJS Securities.

„Sectorul nuclear reprezintă o parte minoritară a afacerii [Cadre], dar se dezvoltă frumos, având potențialul pentru mai multe fuziuni și achiziții.”

Cadre consideră că piața ar putea valora între 3 și 6 miliarde de dolari, un premiu mare pentru o firmă evaluată în prezent la 1,7 miliarde de dolari (capitalizare de piață). „Sectorul nuclear crește foarte rapid pentru noi”, a declarat Kanders pentru Forbes.

Țările care au arme nucleare au continuat să îşi modernizeze și să își extindă arsenalele în decursul anului trecut, deschizând calea către o nouă cursă a înarmărilor nucleare, a avertizat, într-un raport, Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm, SIPRI.