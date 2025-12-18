Două companii rivale se întrec în cursa pentru "ucigașii de rachete hipersonice". Proiectul va modela apărarea Europei timp de decenii

Propunerea oficială de finanțare a scutului anti-rachetă urmează să fie publicată la sfârșitul acestei săptămâni. FOTO cu scop ilustrativ: Hepta

Europa se îndreaptă spre un moment decisiv în efortul său de a construi un scut intern împotriva rachetelor hipersonice. Pentru acest obiectiv se bat două companii de apărare rivale care se confruntă acum cu o alegere forțată: fuzionarea sau concurența. Țările Uniunii Europene și Comisia Europeană se pregătesc să sprijine un singur program de interceptori hipersonici fabricați în UE, potrivit unui raport citat de Euractiv.

Se așteaptă ca decizia să se reflecte în programul de lucru al Comisiei pentru 2026 pentru Fondul European de Apărare, principalul vehicul al blocului pentru finanțarea cercetării și dezvoltării militare comune.

Propunerea oficială de finanțare urmează să fie publicată la sfârșitul acestei săptămâni.

Până acum, Europa a urmărit două proiecte paralele care vizează contracararea amenințărilor hipersonice, arme care călătoresc mai repede decât de cinci ori viteza sunetului și pot manevra imprevizibil, complicând interceptarea.

Dimensiunea limitată a pieței europene, însă, a făcut din ce în ce mai dificilă justificarea finanțării ambelor eforturi.

Crearea unui scut împotriva rachetelor hipersonice a devenit o prioritate pentru statele europene, după ce Vladimir Putin a dat ordin ca rachetele hipersonice Oreșnik cu capabilități nucleare să fie puse în alertă de luptă până la sfârșitul anului.

Care sunt cele două proiecte rivale

Un proiect, cunoscut sub numele de HYDEF, Interceptorul European de Apărare Hipersonică, a fost lansat în 2022 și este condus de Grupul Sener din Spania, Diehl Defence din Germania fiind coordonatorul tehnic al sistemului.

HYDEF este conceput pentru a intercepta rachetele hipersonice în zbor și a fost poziționat ca o piatră de temelie a viitoarei arhitecturi de apărare aeriană și antirachetă a Europei.

Programul rival, HYDIS (Sistemul de Interceptare Hipersonică de Apărare), a fost lansat un an mai târziu sub conducerea MBDA. Airbus, BAE Systems și Leonardo dețin în comun acest producător francez de rachete.

MBDA este cel mai mare producător de rachete din Europa și un furnizor dominant de sisteme de apărare aeriană pentru mai multe țări NATO.

Conform planului actual al Comisiei, un singur proiect de interceptor ar primi finanțare UE în viitor, lăsând cele două consorții cu opțiuni limitate.

Acestea ar putea fuziona într-un singur program, o mișcare care ar declanșa probabil negocieri intense privind conducerea, partajarea sarcinilor și proprietatea intelectuală sau ar putea concura direct pentru finanțare, unul dintre ele ieșind ca unic câștigător.

Chiar și o fuziune nu ar rezolva neapărat tensiunile politice și industriale, a declarat un oficial pentru Euractiv, menționând că atât Diehl, cât și MBDA ar dori să conducă dezvoltarea unei astfel de capacități strategice importante.

Amenințarea Rusiei și a Chinei

Rivalități industriale franco-germane similare au complicat deja alte programe emblematice de apărare. Unul dintre acestea este Sistemul Aerian de Luptă al Viitorului, o inițiativă de luptă de generație următoare a cărei dezvoltare a fost încetinită de disputele dintre companii și guverne.

Se așteaptă ca Comisia să acorde industriei un termen limită, probabil la sfârșitul acestei veri, pentru a clarifica modul în care intenționează să procedeze.

Miza se extinde mult dincolo de un singur program de arme. Interceptorii hipersonici sunt considerați un element critic al securității pe termen lung a Europei, în special deoarece Rusia și China investesc masiv în rachete hipersonice și Statele Unite se grăbesc să-și consolideze propria apărare.

Deciziile luate acum ar putea modela peisajul apărării antirachetă a Europei timp de decenii.