Bolojan: Avem localități cu școli reabilitate și fără copii, cu stadioane impecabile, fără sportivi. Primarii cer bani. De unde?

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Ilie Bolojan a criticat, luni seară, la Antena 3 CNN, felul în care a fost gestionată relația administrațiilor locale cu administrația centrală de la București. Premierul a spus că primarii nu au fost încurajați să fie „antreprenoriali” și manageri, ci au fost încurajați să „stea cu mâna întinsă la guvern”. Din acest motiv, România a ajuns să fie în situația în care să existe „localități cu școli reabilitate dar fără copii și localități cu stadioane impecabile” dar fără sportivi.

„În afara Bucureștiului, care e o lume, în țară, în general, au fost niște fenomene care nu i-au încurajat pe primari să fie antreprenoriali, să fie manageri, ci au încurajat statul cu mâna întinsă la guvern. Gândiți-vă că în condițiile în care în fiecare toamnă se mai venea cu câte un HG exact înainte de alegeri, pentru mobilizarea primarilor, atunci mai primeau niște bani. În condițiile în care nu am legat transferul de bani de la guvern către autoritățile locale de performanța lor, nu s-au mai zbătut.

Nu au fost criterii clare și atunci unele proiecte s-au susținut direcționat politic, sunt unele supradimensionate, avem localități care poate ar avea nevoie de un stadion azi și nu-l au și avem localități cu stadioane impecabile fără activitate sportivă. Or dacă ar fi fost o alocare care să se bazeze pe indicatori, nu am fi avut această situație.

Avem localități cu școli reabilitate dar nu mai avem copii în acele școli. Dacă s-ar fi alocat banii urmărindu-se rata natalității în ultimele zece ani, și-ar fi dat seama dacă se mută oameni, dacă se nasc copii. Adoptând aceste politici greșite, am creat acest sistem în care sunăm la guvern să ne ajute că trebuie să ne ajute. Din ce bani? Din bani pe care îi împrumută România cu niște dobânzi mari să alocăm pentru personal supradimensionat, pentru incompetență uneori. Nu mai putem face acest lucru și sunt convins că o bună parte dintre primari înțeleg acest lucru, iar țara asta nu se poate schimba doar din București ci din fiecare autoritate. Iar pachetul acesta de administrație pe care l-am convenit rezolvă aceste probleme.

În afară de faptul că pune o presiune pentru a-și reduce cheltuielile de personal, el creează niște posibilități ca administrația să devină performantă”, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni, la Antena 3 CNN, vorbind despre nevoia de reformă a administrației publice și despre relația pe care primăriile au avut-o până recent cu administrația centrală de la București.