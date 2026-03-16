Actorul Matt Clark, celebru pentru rolul din "Înapoi în viitor", a murit la vârsta de 89 de ani

Actorul Matt Clark, a cărui carieră s-a întins pe parcursul a decenii în film și televiziune, colaborând cu unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, a murit la vârsta de 89 de ani, notează TMZ. Potrivit familiei, cauza probabilă a morţii ar fi apariţia unor complicații după o operație la spate.

Probabil cel mai important rol al lui Matt Clark a fost în filmul "Înapoi în viitor". El a apărut şi în sitcom-ul TV „Grace Under Fire”.

Clark a jucat în mai multe filme western, alături de actori precum Clint Eastwood și John Wayne. A apărut în filmul cult din anii '80 „Aventurile lui Buckaroo Banzai în a 8-a dimensiune”.

Clark a fost un un actor care iubea și respecta meseria, dar nu era preocupat de faimă. Era impresionat când lucra cu oameni buni care își iubeau familiile. Se simțea „norocos” pentru cariera lui și „a murit așa cum a trăit, în termenii lui”, potrivit familiei.