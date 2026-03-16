Regele Charles a urcat la pupitrul de DJ și a pus muzică la un eveniment în Manchester: „Era fascinat de toate butoanele”

Regele Marii Britanii a arătat că ține pasul cu generațiile tinere în timpul unei vizite la Manchester, unde a încercat pentru scurt timp rolul de DJ. Monarhul, în vârstă de 77 de ani, a urcat la pupitrul de mixaj la Aviva Studios, unde DJ-ul Christian St Louis, în vârstă de 22 de ani, i-a arătat cum să folosească comenzile și cum să schimbe piesele. Regele a dat din cap pe ritmul muzicii și a ajustat butoanele, amuzându-se când a ridicat din greșeală volumul.

Tânărul DJ i-a explicat cum să încarce piesele și să controleze sunetul, iar când i-a venit rândul, regele a schimbat o melodie cu alta, spre surprinderea celor din jur. Deși preferă muzica clasică, s-a arătat încântat de experiență, scrie The Telegraph.

„S-a descurcat foarte bine. Era fascinat de toate butoanele”, a spus ulterior Christian St Louis. „Nu în fiecare zi ajungi să mixezi cu un rege”.

Nu este prima dată când monarhul încearcă această experiență. În 2012, pe când era prinț, a învățat să mixeze muzică la un atelier din Toronto.

Vizita la Aviva Studios a fost prima oprire într-o deplasare la Manchester și Warrington. Regele s-a întâlnit cu tineri care participă la programe ale organizației The King’s Trust, fundația pe care a înființat-o în 1976, pentru a-i ajuta pe tineri să își găsească un drum profesional. Peste un milion de tineri au beneficiat de programele acestei organizații de-a lungul timpului.