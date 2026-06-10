SUA îl acuză pe arbitrul somalez interzis la Cupa Mondială 2026 că ar avea legătură cu organizații teroriste

Arbitrul somalez Omar Artan. Sursa foto: Hepta

Arbitrului somalez Omar Artan i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, pentru a oficia la Cupa Mondială 2026, din cauza "asocierii sale cu presupuși membri ai unor organizații teroriste”, a declarat un oficial american, notează BBC.

Arbitrul în vârstă de 34 de ani - arbitrul anului 2025 în Africa - urma să fie primul somalez care arbitrează la o finală a Cupei Mondiale, dar i s-a refuzat intrarea pe Aeroportul Internațional Miami luni, în ciuda faptului că deținea un pașaport diplomatic și o viză de intrare unică în SUA.

Somalia este una dintre cele 12 țări de pe lista cu interdicții de călătorie introdusă de președintele Donald Trump. Artan s-a întors în Somalia miercuri.

O sursă din administrația Trump a declarat:

„Această persoană solicita intrarea în Statele Unite. În urma unei inspecții suplimentare efectuate de CBP [Vama și Protecția Frontierelor], au fost descoperite informații denigratoare, inclusiv asocierea cu suspecți membri ai unor organizații teroriste, care îl fac pe călător neeligibil pentru admiterea în Statele Unite în temeiul Legii privind Imigrația și Naționalitatea (INA).

I s-a refuzat cererea și i s-au înmânat formulare de imigrare care furnizează secțiunea de lege utilizată pentru a finaliza o expulzare accelerată în temeiul articolului 8235 din INA".

„Administrația președintelui Trump nu va permite nicio amenințare la adresa securității să intre în țara noastră - punct", a adăugat oficialul citat.

Ce a spus arbitrul somalez

Arbitrul somalez a declarat marți pentru New York Times, în cadrul unei conferințe externe, că a fost interogat de oficialii de frontieră cu privire la legăturile sale cu gruparea militantă Al Shabab și le-a spus că nu știe nimic despre grupare.

La aterizarea pe Aeroportul Internațional Aden Adde din Mogadiscio, a fost întâmpinat de oficiali guvernamentali și reprezentanți ai Federației Somaleze de Fotbal, precum și de colegi arbitri și locuitori locali, înainte de a se întâlni cu președintele Hassan Sheikh Mohamud la Palatul Prezidențial.

Se așteaptă ca el să participe la un eveniment public pe stadionul din Mogadiscio, miercuri după-amiază, și să urmărească un meci dintre Heegan și Dekadaha.

Artan a făcut o scurtă declarație presei la aeroport, în care a vorbit despre hotărârea sa de a arbitra meciul la Cupa Mondială din 2030, dar nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

„Aș dori să le mulțumesc oficialilor, miniștrilor, parlamentarilor și tuturor. Vreau să mulțumesc țării mele și poporului pentru sprijinul acordat. Știu că voi primi mai mult sprijin în afara [aeroportului] pentru încurajările pe care le-am primit aici”, a spus Artan, în cuvinte care au fost traduse în engleză de BBC.

„Totul este predestinat. FIFA m-a susținut bine și a ținut legătura cu mine până când am ajuns la Mogadiscio.

„Vă promit că vă voi arbitra la următoarea Cupă Mondială. Somalia, peste tot, vă anunț", a mai spus el.

La sosirea acasă, Artan i-a îndemnat pe tinerii somalezi să nu-și piardă speranța în țara lor din cauza tratamentului său, declarând: „Să apărăm cu toții onoarea Somaliei. Cu toții aparținem Somaliei, fie că e rău, fie că e bine.

„Acest steag este al nostru și la fel este și pașaportul - haideți să-l apărăm. Tinerii nu ar trebui să fie demoralizați în privința țării lor. În ciuda faptului că mi s-a întâmplat asta, voi continua să apăr națiunea mea. Vreau să-mi continui călătoria de aici și să-i îndemn pe tineri să facă același lucru", a mai afirmat arbitrul.