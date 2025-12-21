Atac cibernetic la Apele Române. Hackerii au blocat 1.000 de sisteme IT&C și cer răscumpărare. Infrastructura nu e protejată de CNC

Aproximativ 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicații de tip Geographical Information System Foto: Romeo Dinica/ Facebook Apele Române

Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin Administrației Naționale Apele Române și a unui număr de 10 (din 11) administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret, Buzău, a transmis, duminică, printr-un comunicat, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Potrivit autorităților, din pricina acestui incident cibernetic, aproximativ 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicații de tip Geographical Information System (GIS), servere de baze de date, stații de lucru Windows, servere Windows Server, servere de e-mail/web și Domain Name Servers (DNS).

În urma incidentului, tehnologiile operaționale (OT – Operational Technologies) nu au fost afectate, astfel că activitatea uzuală se desfășoară în acest moment în parametri normali, mai spune DNSC.

Administrația Națională Apele Române precizează că operarea structurilor hidrotehnice se face doar prin dispecerate folosind comunicații voce.

"Construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță și se operează local prin personalul deservent și coordonat prin dispecerate. În prezent, echipele tehnice din cadrul Directoratului, ale Administrației Naționale Apele Române, ale Centrului Național Cyberint (CNC) din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), ale entităților afectate și ale altor autorități ale statului cu competențe în zona de securitate cibernetică, sunt implicate activ în investigarea și limitarea impactului incidentului cibernetic", se precizează în comunicat.

Cum a fost posibil atacul cibernetic de la Apele Române

Sursa citează spune că infrastructura Administrației Naționale Apele Române nu este în prezent protejată prin sistemul național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, sistem operat de CNC.

"S-au inițiat demersurile necesare astfel încât această infrastructură să fie integrată în sistemele dezvoltate de către CNC pentru asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile IT&C publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente".

În urma unei evaluări tehnice inițiale, s-a constatat faptul că atacatorii s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit ‘BitLocker’, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv.

La acest moment a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactați într-un termen de 7 zile.

"Reamintim că politica și recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze și să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja și a nu se finanța acest fenomen infracțional. Recomandăm ca echipele IT&C ale Administrației Naționale Apele Române sau ale administrațiilor bazinale să nu fie contactate, pentru a se putea concentra pe restaurarea serviciilor informatice", se mai precizează în comunicat.

Noul incident de securitate vine după scandalul provocat de criza apei

În prezent Administrația Națională "Apele Române" nu are un director general, în urma scandalului generat de criza apei după dezastrul de la barajul Paltinu. Florin Ghiță, numit interimar după demiterea lui Sorin Lucaci, a demisionat în contextul problemelor de management.

Problemele de la barajul de la Paltinu, care au lăsat fără apă potabilă 100.000 de oameni și au dus la închiderea centralei de la Brazi, au arătat încă o dată situația dezastruasă a infrastructurii critice din țara noastră.

Un raport publicat acum doi ani avertiza autoritățile competente că sute de baraje sunt fără avize și chiar fără un proprietar legal, digurile se află într-o stare avansată de degradare, iar echipamentele vechi de peste 100 ani fac ca instalațiile să reprezinte mai degrabă un pericol pentru populație în loc să protejeze cu adevărat comunitățile.