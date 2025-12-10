Primele demisii în criza de apă de la Paltinu. Buzoianu: Am primit demisia de onoare a domnului Florin Ghiță, de la Apele Române

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Criza apei potabile din Prahova produce primele demiteri la vârf. Ministrul Buzoianu a anunțat, miercuri, că raportul preliminar privind gestionarea situației a fost transmis procurorilor, iar directoarea ABA Buzău- Ialomița a fost demisă. Conducerea județeană va decide mâine schimbarea directorilor considerați responsabili, în timp ce Florin Ghiță și-a depus demisia de onoare, iar Sorin Rândașu, oficial DSU, preia interimar funcția de director general. Întrebată dacă va demisiona, ministra Mediului a spus: „Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele”.

„Pentru a anunța concluziile raportului preliminar: concluziile au fost transmise PICCJ. În urmă cu câteva minute a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița. A fost convocată ședința Consiliului Județean pentru ziua de mâine, având pe ordinea de zi mandatul pentru CA al operatorului, astfel încât să fie demiși directorii ESZ care au fost considerați vinovați de neîndeplinirea atribuțiilor”, a declarat Diana Buzoianu.

Cele mai importante declarației ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu:

În ceea ce privește concluziile preliminare ale raportului Corpului de Control cu privire la ABA, Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, este expres menționat că până la data de 22.10.2025, Administrația bazinală nu a informat operatorul cu privire la acțiunile luate pentru scăderea apei.

Este, de asemenea, menționat faptul că nu au fost îndeplinite condițiile sau măsurile de a informa utilizatorii din aval sau autoritățile locale cu privire la situația care a apărut, și anume posibilitatea riscul de a crește turbiditatea.

În urma acestor lucrări, este foarte clar că întocmirea din întocmirea documentelor și modul de desfășurare a acțiunilor de scădere a nivelului apei s-a prelungit foarte mult această etapă până la intrarea în sezonul rece, cu riscuri mari din punct de vedere meteorologic și hidrologic pentru aceste lucrări și nu au fost făcute în perioada 2023 până în prezent verificări cu privire la operatorul de apă privind modul de respectare a prevederilor autorizației de gospodărire a apelor.

În ceea ce privește operatorul ESZ, operatorul a luat la cunoștință pe data de 22 octombrie, oficial, deși în mod evident, lucrările erau cunoscute public de mult mai mult timp, că urma să coboare apa în lacul Paltinu.

A luat la cunoștință inclusiv faptul că urmează să fie crescută turbiditatea apei și nu a dispus niciun fel de observație, nu a dispus niciun fel de măsuri în acest sens pentru a minimiza acest risc.

Operatorul de apă este nu a luat măsurile de asigurare a rezervelor de apă în vederea asigurării debitelor necesare pentru Stația de tratare Voila. Nu au fost respectate prevederile autorizației de gospodărire care menționează expres obligația de întreținere a construcțiilor și instalațiilor de captare.

Nu au fost luate măsurile operative pentru asigurarea funcționării respectării acestor structuri și, bineînțeles, nu au fost informate imediat autoritățile, în momentul în care a apărut incidentul de la Lacul Paltinu.

Începând cu 2023 până azi, nu a fost realizat niciun control. Se constată o lipsă de coordonare a administrației naționale cu autoritățile din subordonare.

În ce privește demisia de onoare a directorului general, îi mulțumesc domnului Florin Ghiță pentru activitatea desfășurată. În cele câteva luni s-a crescut substanțial numărul de controale realizate la nivel local.

Am reușit să scoatem la iveală ilegalitățile care se făceau pe falezele din România, ilegalitățile din Năvodari și din celelalte stațiuni cu privire la construcțiile ridicate pe plajele închiriate.

Referitor la Florin Ghiță, Diana Buzoianu a mai precizat că acesta „avân în vedere că era prin detașare (șeful Apelor Române – n.r.) se va întoarce la nivel local. Avea un post de execuție”.

Convocarea pentru consiliul de conducere face trimitere la directorul tehnic și directorul general al ESZ. Doar membrii Consiliului de Administrație ESZ pot decide demiterea directorului.

Analizăm în perioada imediat următoare redactarea Hotărârii de Guvern care să desființeze această companie cu totul. E o structură care și-a arătat limitele și în situația de zi cu zi.

La Prahova oamenii plătesc unul dintre cele mai mari prețuri la apă.

Premierul Bolojan a fost informat cu privire la raport și știe absolut toate măsurile luate.

Nu-mi dau demisia, va fi mai rău de atât, voi continua reformele.

Singura persoană care a creat un scandal național și panică a fost directorul ESZ.

Am transmis concluziile cu privire la obligațiile care nu au fost respectate, nu am menționat expres o infracțiune, pentru că nu e atribuția noastră. Obligațiile care nu au fost respectate de ESZ și ABA Buzău Ialomița trebuie analizate de parchet pentru a vedea dacă constituie și o faptă penală.