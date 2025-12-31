Semne că "iarna cripto” a început la final de 2025. Investitorii în bitcoin ar putea fi cei mai afectați, avertizează economiștii

Prețul Bitcoinului a scăzut după anunțul lui Trump privind tarifele de 100% asupra Chinei. FOTO: Profimedia Images

Ultimele luni din 2025 s-au transformat într-un coșmar pentru investitorii în criptomonede. Scăderile care au urmat după atingerea unor noi recorduri au șters câștigurile financiare din 2025, dar și optimismul inspirat de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

În acest context, experții se tem că industria intră într-o așa-numită “iarnă cripto”, o perioadă prelungită de stagnare sau pierderi. Ultima dată, iarna cripto a durat de la sfârșitul anului 2021 până în 2023, când magnatul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost judecat și condamnat. În acei ani, prețul bitcoinului a scăzut cu 70%, potrivit The Guardian.

După ce bitcoin a atins un nou maxim istoric, în luna octombrie, nu mai puțin de 1 trilion de dolari a fost șters de pe piață.

Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, abordarea favorabilă a lui Donald Trump față de criptomonede nu s-a dovedit a fi suficientă pentru a susține câștigurile industriei, cândva sursa optimismului și entuziasmului la nivelul întregii piețe.

De asemenea, companiile din domeniul Tech au înregistrat în luna noiembrie primele pierderi serioase pe piața de capital, ceea ce a realimentat speculațiile despre o bulă în domeniul AI care începe să se spargă.

Piața cripto a văzut 19 miliarde de dolari evaporați în 24 de ore

Prețul Bitcoinului a scăzut după ce anunțul lui Trump privind tarifele de 100% asupra Chinei a trimis unde de șoc pe toată piața pe 12 octombrie.

Piața cripto a văzut 19 miliarde de dolari evaporați în 24 de ore - cel mai mare eveniment de lichidare înregistrat vreodată. Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă, a înregistrat o scădere de 40% a prețului în următoarea lună. Compania cripto a lui Eric Trump a suferit o scădere similară a valorii în decembrie.

Industria cripto a văzut în Donald Trump rolul de președinte pro-bitcoin promis în timpul campaniei sale. La câteva zile după ce a preluat mandatul pentru a doua oară, a emis un ordin executiv care a abrogat restricțiile privind criptomonedele și a introdus noi reglementări favorabile, precum și un grup de lucru prezidențial privind activele digitale.

„Industria activelor digitale joacă un rol crucial în inovație și dezvoltarea economică din Statele Unite, precum și în conducerea internațională a națiunii noastre”, se arată în ordin. El a plasat criptomoneda în prim-planul politicii americane.

Din nou, în martie, Trump a anunțat o nouă rezervă strategică de criptomonede care a alimentat o creștere de 62% a prețurilor de piață pentru trei din cinci monede menționate în rezervă. Bitcoin, cea mai valoroasă criptomonedă din lume, a crescut cu 10% la 94.164 de dolari în orele de după anunțarea rezervei.

Sfaturile economiștilor privind investițiile în bitcoin

Criptomonedele sunt sensibile atât la narative, cât și la încrederea de pe piețele globale, a declarat Rachael Lucas, șefa departamentului de marketing și comunicare de la BTC Markets, cea mai mare bursă de criptomonede din Australia. Este ceea ce se numește un activ axat pe risc, o investiție care are rezultate mai bune atunci când investitorii au încredere în economie și sunt dispuși să își asume mai multe riscuri, a spus Lucas.

„Administrația Trump poate fi pro-cripto, dar tarifele și politica monetară restrictivă depășesc vibrațiile pozitive”, a spus Lucas. „Și este, de asemenea, doar o reamintire, în special pentru oamenii din domeniul cripto, că forțele macro contează cu adevărat mai mult decât pozițiile politice.”

În noiembrie, bitcoin a suferit cea mai mare scădere de preț din 2021, aducând valoarea monedei la mai puțin de 81.000 de dolari. În timp ce bitcoin și-a recăpătat o parte din această valoare în săptămânile următoare, tokenul digital a început decembrie cu o altă scădere, pierzând 6% din valoare după ce Strategy, cel mai mare deținător de bitcoin, și-a redus previziunile de câștiguri din cauza scăderii prețurilor cripto. Prețul Bitcoin se învârte acum în jurul valorii de 90.000 de dolari, în creștere față de anii trecuți, dar semnificativ mai mic decât vârful său.

În primele zile ale lunii decembrie 2025, firma de criptomonede a lui Eric Trump, American Bitcoin Corp, a văzut cum 40% din valoare – aproximativ 1 miliard de dolari – a fost spulberată.

În ciuda optimismului alimentat de victoria lui Trump, actuala scădere a pieței arată că administrația prietenoasă cu criptomonedele nu a fost suficientă pentru a inaugura o revenire la „mania comerțului cu amănuntul” din 2021, când a existat o creștere uriașă a tranzacționării individuale a acțiunilor, a declarat Christian Catalini, fondatorul Laboratorului de Criptoeconomie MIT.