Apar tot mai multe semne că bula AI se va sparge. Sute de miliarde de dolari se vor evapora, avertizează investitorii

Cele mai mari companii tehnologice vor avea cheltuieli de capital de 600 de miliarde de dolari. sursa foto: Getty

Investitorii devin tot mai îngrijorați în legătură cu posibila apariție a unei bule a inteligenţei artificiale. Asta înseamnă că valoarea economică reală nu justifică entuziasmul în legătură cu tehnologia, iar prețurile acțiunilor cresc artificial până când la un moment dat va apărea o cădere masivă.

Sumele care se învârt în jurul AI sunt uriaşe şi vor face ca perioada din 2018, când s-a spart bula pe pieţele financiare, să fie considerată o chestiune minoră.

Corespondentul CNN, Anna Cooban, a precizat că până în 2030, cele mai mari companii tehnologice vor avea cheltuieli de capital de până la aproximativ 600 de miliarde de dolari.

“Întrebarea dacă ne aflăm într-o bulă AI și dacă aceasta va exploda este una dificilă. Nu știm încă, dar există câteva indicii care ne-ar putea ajuta să răspundem la această întrebare. Uitați-vă aici, aveți cheltuielile de capital ale celor patru mari jucători.

Aveți Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta. Cheltuielile de capital sunt doar un mod elegant de a spune că companiile cheltuiesc bani pe lucruri fizice. Și multe dintre aceste lucruri fizice sunt în acest moment centrele de date care alimentează cu adevărat acest boom al AI.

Și puteți vedea aici că până în 2030, aceste patru companii se preconizează că vor avea cheltuieli de capital de până la aproximativ 600 de miliarde de dolari. Și avem o estimare de la Agenția Internațională pentru Energie conform căreia, în acest an, se preconizează că cheltuielile globale totale pentru centrele de date vor depăși suma cheltuită pentru aprovizionarea globală cu petrol. Așadar, asta vă dă o idee despre cât de mulți bani se investesc în acest domeniu”.

Temerile investitorilor apar în condițiile în care acțiunile tehnologice mari (AI, Big Tech) sunt acum motorul bursei americane. Ele trag toată piața în sus și atâta timp cât acestea rămân puternice piețele par sănătoase, investitorii nu sunt panicați și nu există presiune pentru relaxare monetară.

De ce se tem investitorii de o posibilă bulă AI

Anna Cooban a explicat care sunt asemănările din prezent când vine vorba despre investițiile în tehnologiile AI și bula Dotcom, de la sfârșitul anilor ’90 care a explodat, apoi s-a spart. Ea a spus că ne apropiem de nivelurile din acea perioadă a istoriei

“Și apoi, acest grafic de aici, uitați-vă la această încurcătură. Este doar o rețea complexă de companii care investesc una în cealaltă, miliarde de dolari, cu promisiunea că alte companii le vor cumpăra tehnologia.

Acum, ceea ce îngrijorează investitorii este că totul este un pic cam confortabil. Vă puteți imagina că într-un trimestru, o companie are rezultate foarte proaste sau dezamăgitoare, iar investitorii se îndreaptă spre ieșire, nu numai din acea companie, ci și din alte companii, deoarece soarta lor financiară este considerată a fi destul de legată.

Și apoi avem raportul preț/câștig al S&P 500. Un raport P2E ridicat poate fi uneori un indiciu că o acțiune este supraevaluată. Nu întotdeauna, dar vă voi duce înapoi la sfârșitul anilor '90, la bula Dotcom, care a explodat, apoi s-a spart.

Acum ne apropiem de nivelurile pe care le-am văzut în acea perioadă a istoriei, dar asta nu înseamnă că suntem într-o bulă. Nu înseamnă că va exploda”, a spus Anna Cooban.

Un alt indiciu care îngrijorează investitorii este că de două săptămâni acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 12%:

“Și, în cele din urmă, avem Nvidia, una dintre vedetele lumii AI, care a atins o capitalizare de piață de 5 trilioane de dolari în urmă cu doar câteva săptămâni. De atunci, acțiunile sale au scăzut cu aproximativ 12%, iar marii investitori, fondul speculativ al lui Peter Thiel, SoftBank din Japonia, au declarat că au vândut toate acțiunile Nvidia pe care le dețineau.

Acum, din diferite motive, asta nu înseamnă că ei nu consideră compania valoroasă sau că nu va avea succes, dar este un indiciu că ei nu văd că cele mai bune rezultate, cea mai bună creștere va veni de la această companie. Din nou, o altă fisură în imaginea care, până în acest moment, a fost doar pozitivă și roz pentru AI, ceea ce îi îngrijorează pe oameni și îi face să se întrebe: suntem într-o bulă? Și va exploda?”, a explicat Anna Cooban.

Analiștii estimează că Big Tech se pregătește de investiții fără precedent în cipuri și centre de date. Actualul val de inteligență artificială construiește o infrastructură utilă, dar interesul investitorilor care alimentează inovația în domeniul inteligenței artificiale umflă și o bulă fragilă.