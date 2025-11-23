Valoarea Bitcoin se prăbușește. O explozie a bulei AI ar putea declanșa reveniri spectaculoase, susțin analiștii crypto

2 minute de citit Publicat la 16:49 23 Noi 2025 Modificat la 17:52 23 Noi 2025

Investitorii Bitcoin mizează pe prăbușirea acțiunilor AI. Foto: Hepta

Arthur Hayes, cofondatorul BitMEX, una dintre cele mai cunoscute platforme de tranzacționare pentru criptomonede, a spus despre Bitcoin că “este aproape” de un nou minim, dar a îndemnat traderii la răbdare. El a sugerat că o explozie a bulei AI ar putea inversa trendul:

„Mizăm pentru mai multă tipărire de bani, iar pentru asta avem nevoie ca acțiunile tehnologiei AI să se prăbușească”, a precizat a spus Arthur Hayes, potrivit thestreet.

Ce vrea să spună Hayes este că prăbușirea acțiunilor AI ar declanșa politici monetare care favorizează Bitcoin. Pentru că acțiunile tehnologice mari (AI, Big Tech) sunt acum motorul bursei americane, ele trag toată piața în sus. Atât timp cât acestea rămân puternice piețele par sănătoase, investitorii nu sunt panicați și nu există presiune pentru relaxare monetară.

Pe de altă parte, economistul cunoscut pe rețelele de socializare sub pseudonomul Mikybull și care este considerat unul dintre profeții Bitcoin, după ce în 2022 a prezis prăbușirea valorii monedei digitale aproape de minimul de 15.000 de dolari, consideră că Bitcoin va urma un nou un trend ascendent, după o periadă de scădere masivă.

„Minimul macro al bitcoin este mai aproape decât se așteptau majoritatea”, a scris Mikybull într-o analiză.

El a menționat că prețul actual al monedei digitale este „foarte aproape de un minim macro istoric” iar scăderea la „60.000-50.000 de dolari nu este posibilă din punct de vedere tehnic”.

De ce a scăzut în ultimele luni valoarea Bitcoin

Opinia sa vine în contextul în care datele arată că pierderile realizate ating niveluri observate ultima dată în timpul imploziei FTX, firma de analiză Glassnode notând că deținătorii pe termen scurt sunt responsabili pentru „cea mai mare parte a capitulării”, deoarece cumpărătorii recenți se grăbesc să iasă în pierdere.

Datele de pe platforma CoinGlass arată că aproximativ 2,20 miliarde de dolari în poziții cripto au fost șterse în ultimele 24 de ore, inclusiv peste 1 miliard de dolari legați doar de bitcoin, deoarece peste 400.000 de traderi au fost lichidați.

Pesimismul se reflectă și în indicatori precum Crypto Fear & Greed Index, care se situează la 11 - ferm în teritoriul „fricii extreme”.

În același timp, dificultățile macroeconomice se acumulează. Escaladarea tarifelor de către Donald Trump față de China, diminuarea așteptărilor privind reducerile ratelor Rezervei Federale și o vânzare masivă de acțiuni condusă de tehnologie au determinat traderii să renunțe la activele de risc pe scară largă, de la acțiunile AI la activele digitale.

„Acestea au fost câteva luni destul de proaste pentru Bitcoin”, a declarat Emily Nicolle de la Bloomberg la Bloomberg Television, descriind bitcoin ca fiind unul dintre primele lucruri pe care investitorii le vând atunci când piețele mai largi își retrag riscul.

Alți analiști sunt împărțiți în ceea ce privește ce va urma. Economistul UBS, Paul Donovan, a comparat scăderea cu „hiperinflația” puterii de cumpărare a Bitcoin, în timp ce Tom Lee de la Fundstrat a susținut că moneda digitala ar putea ajunge încă la 200.000 de dolari până la sfârșitul lunii ianuarie.

Bitcoin, cu o valoare în prezent de 86.000 de dolari, domină în continuare 56,7% din piața cripto de 2,98 trilioane de dolari.

Ether (ETH) s-a tranzacționat în jurul a 2.760 de dolari, în timp ce XRP (XRP) s-a situat în jurul a 1,95 dolari, ambele înregistrând pierderi zilnice de o singură cifră, dar menținând câștiguri de două cifre pe parcursul săptămânii.