Alertă pe piața cripto: Prețul Bitcoin s-a prăbușit sub pragul critic de 92.000 dolari. Altcoin-urile arată și mai rău

2 minute de citit Publicat la 21:26 17 Noi 2025 Modificat la 21:26 17 Noi 2025

Prețul Bitcoin s-a prăbușit sub pragul critic de 92.000 dolari. Foto: Hepta

Bitcoin a scăzut sub 92.000 de dolari, marcând o inversare dramatică pentru cea mai mare criptomonedă a lumii, la doar câteva săptămâni după ce atingea un record istoric de peste 126.000 de dolari la începutul lunii octombrie.

Prețul Bitcoin a înregistrat o scădere bruscă, coborând sub pragul critic de 92.000 de dolari. Această corecție severă a șters, efectiv, toate aprecierile înregistrate de la începutul anului 2025, luând prin surprindere investitorii și semnalând o schimbare a sentimentului general al pieței.

Activele digitale au fost tranzacționate la 92.411 dolari luni seara, în scădere cu aproximativ 25% față de vârful atins pe 6 octombrie, apropiindu-se de cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni.

Acest declin a șters aproximativ 600 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață a Bitcoin și a împins piața criptomonedelor într-un ceea ce analiștii numesc un „regim de piață bear” confirmat.

Ce a dus la această scădere

Prăbușirea a fost alimentată de o combinație de presiuni macroeconomice și de piață:

Ajustarea așteptărilor privind ratele dobânzilor: O scădere a probabilităților de reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală americană în luna decembrie a redus apetitul investitorilor pentru active riscante, cum ar fi criptomonedele.

Ieșiri de capital din ETF-uri: Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) de tip spot Bitcoin din SUA au înregistrat ieșiri nete semnificative de capital, indicând o vânzare instituțională masivă.

Sentimenentul de "teamă extremă": Indicele Fear and Greed (Frica și Acomodarea) a coborât în teritoriul "fricii extreme", pe măsură ce volatilitatea a crescut, iar traderii au închis poziții lungi (long) supra-dimensionate, ducând la lichidări de peste 1,3 miliarde de dolari.

Analiștii avertizează că, dacă nivelul actual de suport de 92.000 de dolari nu rezistă, prețul ar putea coborî și mai mult, testând minimele din aprilie, în zona de 74.000 de dolari. Unii experți consideră că piața a intrat într-un "regim de piață bear" (piață urs), deși alții văd această corecție ca pe o fază necesară într-un ciclu general bull pe termen lung, scrie Cryptopolitan.

Ethereum și Solana au fost și mai afectate

'Altcoin-urile au fost afectate și mai puternic. Ethereum și Solana, de exemplu, au scăzut cu 11% și, respectiv, 14% în această săptămână. Joia trecută, în cadrul unei conferințe la Universitatea din Evansville, Indiana, Alberto Musalem, președintele Băncii Rezervei Federale din St Louis, a subliniat necesitatea de a 'proceda cu prudență' în ceea ce privește reducerile suplimentare ale ratei dobânzii, subliniind că inflația rămâne încă prea ridicată. Probabilitatea unei reduceri de 0,25% la ședința din decembrie este acum mai mică de 50%, ceea ce evidențiază schimbarea continuă a sentimentului de aversiune față de risc pe piață. Indicele Crypto Fear and Greed a scăzut și el mai mult, ajungând în zona 'fricii extreme', potrivit analizei realizate de specialistul pentru piața criptoactivelor, Simon Peters, relatează Agerpres.

O notă pozitivă este că cea mai lungă 'închidere' a administrației din istoria SUA s-a încheiat, ceea ce înseamnă că în următoarele săptămâni ar trebui să se vadă date privind inflația și locurile de muncă. Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi suficient pentru a readuce balanța către o reducere a ratei dobânzii în decembrie, precizează analistul.