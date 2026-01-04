Franța înăsprește controalele după protestele fermierilor: "Fructele din afara UE, vândute doar dacă nu conțin substanțe interzise"

Guvernul francez a declarat că înăsprește controalele asupra mai multor importuri de alimente. FOTO: Hepta

Guvernul francez a anunțat duminică planuri de înăsprire a controalelor asupra importurilor de alimente, ca răspuns la protestele tot mai mari ale fermierilor îngrijorați de concurența neloială, potrivit France24.

„Pepeni, mere, caise, cireșe, căpșuni, struguri, cartofi: acestea vor fi puse în vânzare în Franța doar dacă nu prezintă reziduuri ale acestor substanțe interzise în țara noastră. Alte produse din America de Sud, cum ar fi avocado, mango, guava sau anumite citrice din alte părți, vor fi permise doar dacă respectă standardele noastre”, a spus ministrul Agriculturii, Annie Genevard, într-un mesaj pe X.

Ea a anunțat că un nou decret va suspenda importurile anumitor produse care conțin substanțe interzise, asigurându-se că toate mărfurile străine respectă aceleași standarde stricte ca și alimentele produse local.

Fermierii francezi au protestat împotriva unui acord comercial european planificat cu blocul sud-american Mercosur.

Ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard, a declarat că controalele mai stricte vor asigura că alimentele provenite din afara UE nu includ substanțe interzise în alimentele produse în bloc.

⚠️ J'ai pris la décision de suspendre l’entrée sur notre territoire des denrées alimentaires contenant des résidus de plusieurs substances interdites en Europe.



On ne peut pas accepter que des substances bannies chez nous réapparaissent indirectement par le biais des… https://t.co/aXYjyDbPK4 — Annie Genevard (@AnnieGenevard) January 4, 2026

Acordul Mercosur divizează Uniunea Europeană

În curând va fi emis un decret care anunță suspendarea importurilor unor produse alimentare despre care se știe deja că conțin aceste substanțe, a adăugat ea.

„Importurile, indiferent de locul din lume de proveniență, trebuie să respecte standardele noastre. Franța dă un exemplu în Europa prin emiterea acestui decret fără precedent care privește peste o duzină de produse alimentare”, a scris Genevard pe X.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a declarat anterior că orice produs importat care prezintă urme ale acestor erbicide și ciuperci – și anume mancozeb, glufosinat, tiofanat-metil și carbendazim, care sunt interzise în Europa – nu va fi permis în Franța.

Germania și Spania susțin acordul Mercosur, dar oponenții din Franța spun că acordul comercial ar duce la importuri ieftine de produse sud-americane, în special carne de vită, care nu îndeplinesc standardele de mediu și de siguranță alimentară ale Uniunii Europene.

„Protejarea fermierilor noștri, garantarea sănătății francezilor și opunerea față de orice formă de concurență neloială, asigurându-ne în același timp că regulile noastre sunt respectate – acest lucru nu este negociabil. Depinde de Comisia Europeană să se asigure că acest lucru este generalizat la nivel global. Dacă este necesar, vom face acest lucru din nou”, a adăugat Genevard.