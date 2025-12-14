Franţa avertizează că "nu este posibil" un acord UE-Mercosur în defavoarea fermierilor

Dacă va fi aprobat, acordul UE-Mercosur ar duce la crearea unei pieţe comune de aproximativ 722 de milioane de persoane. sursa foto: Hepta

Mai mulţi oficiali francezi au avertizat, duminică, faptul că un acord de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele din blocul Mercosur nu poate fi acceptat dacă acesta afectează fermierii francezi. Declaraţiile vin în ajunul summitului şefilor de stat şi de guvern din UE, reuniune la care ar urma să fie aprobat pactul comercial dintre cele două regiuni, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Cererile Franţei sunt departe de a fi acceptate. Şi un acord care îi expune pe fermierii noştri nu este posibil”, a declarat ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard, într-un interviu pentru postul de radio Europe 1.

Nemulţumirile apar pe fondul protestelor fermierilor francezi, care contestă atât reglementările interne privind sacrificarea turmelor de bovine în care este depistat un caz de dermatoză nodulară contagioasă, cât şi acordul UE–Mercosur.

Aceştia se tem de un aflux de produse sud-americane mai ieftine, obţinute în condiţii de reglementare mai puţin stricte decât cele aplicate în Uniunea Europeană.

„Pentru noi, acest tratat este inacceptabil în forma sa actuală”, a declarat Roland Lescure, ministrul Economiei și Finanțelor, într-un interviu publicat duminică de cotidianul de afaceri Les Echos.

Lescure a mai precizat că Franţa şi-a stabilit „trei condiţii pentru acordul său: clauze de salvgardare robuste şi operaţionale, asupra cărora Parlamentul European va vota marţi; măsuri similare pentru a proteja cetăţenii noştri şi a garanta o concurenţă loială prin aplicarea aceloraşi reguli produselor importate ca şi produselor europene; şi controale la import”.

„Aşteptăm să vedem dacă aceste condiţii sunt îndeplinite”, a adăugat Roland Lescure, întrebat dacă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va primi săptămâna viitoare mandatul liderilor europeni pentru a semna acordul cu Mercosur pe 20 decembrie, în Brazilia, aşa cum este planificat.

Ministrul francez a mai subliniat că Uniunea Europeană este „principala putere comercială mondială şi, de asemenea, cea mai mare piaţă dezvoltată din lume”, ceea ce face ca acordurile comerciale să fie benefice „atâta timp cât sunt echilibrate şi toată lumea respectă regulile”.

În opinia sa, acest echilibru „nu mai există. Europa rămâne deschisă, dar trebuie să ştie şi cum să se protejeze de practicile neloiale atunci când este necesar. Provocarea noastră de astăzi este să mergem mai departe cu aliaţii noştri pe alianţe care să beneficieze pe toată lumea”.

Dacă va fi aprobat, acordul UE–Mercosur ar duce la crearea unei pieţe comune de aproximativ 722 de milioane de persoane.

Pactul de liber schimb vizează, în special, creşterea exporturilor europene de maşini, utilaje, vinuri şi băuturi spirtoase către America Latină.

În acelaşi timp, ar facilita intrarea pe piaţa europeană a unor produse precum carne, zahăr, orez, miere sau soia din America de Sud, cu riscul de a pune presiune pe anumite sectoare agricole din Uniunea Europeană.