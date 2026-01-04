Fonduri europene pentru agricultură: 501 milioane de euro sunt disponibili la început de an

Publicat la 18:33 04 Ian 2026

Vor fi deschise șapte sesiuni de finanțare. Foto: Getty Images

Valoarea fondurilor europene pentru investiții în agricultură și procesare, prin intervențiile programate a fi deschise în primele două luni ale acestui an, este de aproape 501 milioane de euro, potrivit calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare din cadrul Planul Strategic PAC 2023-2027, relatează Agerpres:

Astfel, în lunile ianuarie și februarie vor fi deschise șapte sesiuni de finanțare, cele mai mari sume fiind alocate pentru:

DR-12 - Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați, cu fonduri de 169,5 milioane de euro, sesiune estimată să se deschidă în data de 30 ianuarie;

DR-16 - Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, cu o alocare de 151,3 milioane de euro (19 ianuarie 2026);

DR-14 - Investiții în fermele de mici dimensiuni, cu fonduri disponibile de de 108 milioane euro, iar măsura se va deschide la finele lunii februarie, respectiv în 27 februarie 2026;

DR-17 - Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă - cu o alocare de 45 milioane de euro (2 februarie 2026);

DR-19 - Investiții neproductive la nivel de fermă - care are prevăzute fonduri de 11,7 milioane de euro (9 februarie 2026);

DR-21 - Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) - cu o sumă de 10 milioane de euro (13 februarie 2026);

DR-18 - Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice - fonduri de 5 milioane de euro (23 februarie 2026);

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din cadrul Pilonului II - Dezvoltare Rurală al Planului Strategic PAC 2023-2027 a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).