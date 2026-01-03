Europarlamentarul Victor Negrescu: Economia României depinde de fondurile europene. Banii sunt mai scumpi ca oricând, dar şi mai rari

Victor Negrescu. Facebook/ Victor Negrescu

Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că "fiecare negociere e crucială pentru România, economia României depinde de aceste fonduri europene", în contextul în care "azi, banii sunt mai scumpi ca oricând, şi mai rar ca oricând". "România are nevoie de bază: trebuie să asfaltăm drumuri, trebuie să introducem canalizare, utilităţi. Dar trebuie să investim şi în AI, şi în energie", a mai afirmat Victor Negrescu.

"La nivelul Parlamentului European, ultimele luni s-au axat pe nevoia de a creiona viitorul buget european şi de a identifica resurse suplimentare pentru nevoile pe care le ai, inclusiv România. Fie că vorbim de subvenţiile pentru fermieri, de findurile pentru dezvoltare locală sau de resursele pentru educaţie şi sănătate. Şi Europa duce lipsă de bani.

Trebuie să colectăm mai bine la nivel european şi să ne asigurăm că resursele sunt folosite eficient în contextul în care multe resurse se acordă şi către zona de apărare.

Mai există o provocare în propunerea făcută de Comisia Europeană: dispare acea perioadă n+3, adică posibilitatea de a continua implementarea 3 ani după realizarea cicului de finanţare. E ceva dificil pentru România, pentru că mereu România a depăşit perioada de finanţare.

Fiecare negociere e crucială pentru România, economia României depinde de aceste fonduri europene. Investiţiile publice de la noi din ţară sunt prepronderent alimentate din bani europeni. România are nevoie de bază: trebuie să asfaltăm drumuri, trebuie să introducem canalizare, utilităţi. Dar trebuie să investim şi în AI, în energie... Cum împăcăm aceste nevoi multiple într-un context extrem de dificil. Este o provocare şi pentru Bruxelles, şi pentru România. Azi, banii sunt mai scumpi ca oricând, şi mai rar ca oricând", a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu la emisiunea Be Eu.

Acesta a punctat şi că e crucial să creştem salariul minim pe economie, care e un subiect extrem de important pentru Europa.

"Scopul - o reglementare comună, un mod de calcul comun, să ne asigurăm că salariile minime la nivel european cresc oarecum similar, raportându-ne la salariul mediu, la puterea de cumpărare, la costurile de trai. S-a stabilit o bază de calcul. Din nefericire, anumite zone politice au căutat să blocheze acest sistem. Şi România trebuie să aplice această directivă. UE îţi permite să acorzi şi mecanisme compensatorii", a afirmat Victor Negrescu.

Membru în Comisia de Sănătate a Parlamentului, Negrescu a precizat că a lucrat la câteva subiecte extrem de importante, cum ar fi planul european privind combaterea bolilor cardiovasculare.

"Trebuie să existe acces echitabil la medicamente, dar şi la un preţ decent. Îmi doresc mai mulţi bani pentru Sănătate. Noi, PE cerem dublarea fondurilor şi pentru Educaţie. Sănătatea şi Educaţia reprezintă o bătălie importantă în PE", a afirmat Victor Negrescu.

Europarlamentarul s-a referit la soluţiile pentru o economie a României mai prosperă.

"Este o componentă care ţine de competivitate. Cum aducem bani europeni la noi în ţară? Şi mai este o compenntă care ţine de securitate, siguranţă. Vorbim de Apărare, dar şi de energie, de digitalizare. Îmi doresc ca aceste principii să se afirme în colaborare cu SUA, dar în acelaşi timp îmi dotresc să avem mai mulţi jucători din România, care sunt relevanţi la nivel european.

Avem minusuri, din păcate, deşi sunt foarte multe oportunităţi în ţara noastră. Nu avem o strategie, care este viziunea României europene pentru anii care urmează? Vrem să facem un tren de mare viteză care să ne conecteze de vestul Europei? Eu nu ştiu dacă vrem lucrul ăsta", a mai declarat europarlamentarul Victor Negrescu.