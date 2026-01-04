Analistul Iancu Guda spune că se poate economisi cu venituri mici, iar salariile mari duc la risipă. A dat şi exemple de calcul

Analistul Iancu Guda spune că se poate economisi cu venituri mici. Foto: Getty Images

Economistul Iancu Guda a apreciat, într-o postare pe Facebook, că şi românii cu salarii mici pot economisi, în timp ce "veniturile foarte mari duc la risipă şi pierderea reperelor". "Motivaţia ţine de tine (sănătate, pensie privată) şi cei dragi ţie (stabilitate prin asigurări de viaţă ori sănătate, confort, bani pentru studii copil la majorat) sau confortul familiei (o casă mai spaţioasă, etc.)", a afirmat Guda, care a precizat că "am calculat rata de economisire pentru fiecare lună din 2025 în funcţie de venitul utilizatorului. Am găsit 3 concluzii foarte interesante".

Iancu Guda a calculat că românii cu venituri mici economisesc, în medie, 10% pe lună: "Se poate economisi şi cu venituri mici. Cei cu venituri < 5000 lei (media este 3500 lei) economisesc cca 10%/luna, cu excepţie iulie (vacanţă), noiembrie şi decembrie (sărbători)".

Apoi, economistul a mai transmis că, pe măsură ce cresc veniturile, cresc şi cheltuielile: "Rata de economisire pentru următoarele 3 categorii de venituri, respectiv 5000 - 7500 ; 7500 - 10.000 si 10.000 - 15.000, este relativ similară la cca 13% - 14% (cu mici exceptii). Pentru venit de 7500 lei se economiseşte cca 1000 lei/lună, dar la venit de 12.500 lei se economiseşte 1750 lei/lună. Deci economii suplimentare de 750 lei, deşi venitul adiţional este 5000 lei".

Conform lui Iancu Guda, "veniturile foarte mari duc la risipă şi pierderea reperelor": "Cei cu venituri > 30.000 lei economisesc mai puţin decât cei cu venituri între 20.000 - 30.000 lei, mai ales în lunile de vacanţă ori sărbători", a postat Guda, adăugând:

"Cine vrea să economisească, reuşeşte. Rezoluţia de anul nou depinde de fiecare în parte s-o transforme din dorinţă în realitate".

Guda a considerat necesară creşterea taxelor

Economistul Iancu Guda a explicat, în noiembrie, la Antena 3 CNN, că măsurile nepopulare pe care le-a luat Guvernul, prin creșterea taxelor, erau necesare pentru păstrarea ratingului de ţară, dar că acum partidele din Coaliţie nu se pun de acord pentru tăierile de cheltuieli. "Trebuiau luate măsuri în 2 săptămâni ca să ne păstrăm ratingul de ţară. Singura soluţie era să creștem taxele imediat. Ne împrumutăm la dobânzile cele mai mici din an. ROBOR-ul e cu 1% mai mic faţă de aprilie. Dar nu există aliniere în Coaliţie pe partea de tăieri de cheltuieli. Taxele s-au majorat, dar, de 3-4 luni, se tot ceartă că 10% e mult", a afirmat Iancu Guda.

"Cum puteţi să-mi spuneți că 5 milioane de oameni care contribuie cu 1.800 de lei CAS pe lună îndestulează 5 milioane de oameni care încasează 2.800 de lei pe lună? Avem deficit 1.000 de lei per capita. Tot aud că avem bani de pensii. Unde aveți bani de pensii, oameni buni? 5 milioane de oameni contribuie cu 1.800 lei.

Aud politicieni care spun că noi am crescut salariile, am crescut pensiile. Pe datorie? Datoria în 5 ani a crescut cu 780 de miliarde. Salariile trebuie scăzute cu 20%. Noi aruncăm ţara în faliment, pe datorie, şi ne plângem", a mai spus atunci Guda.