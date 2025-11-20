Iancu Guda: "Singura soluţie era să creștem taxele imediat, dar nu există acord pe partea de tăieri de cheltuieli"

Iancu Guda: "Singura soluţie era să creștem taxele imediat, dar nu există acord pe partea de tăieri de cheltuieli". Foto: Agerpres

Economistul Iancu Guda a intervenit, joi seară, la Sinteza Zilei, şi a explicat că măsurile nepopulare pe care le-a luat Guvernul, prin creșterea taxelor, erau necesare pentru păstrarea ratingului de ţară, dar că acum partidele din Coaliţie nu se pun de acord pentru tăierile de cheltuieli. "Trebuiau luate măsuri în 2 săptămâni ca să ne păstrăm ratingul de ţară. Singura soluţie era să creștem taxele imediat. Ne împrumutăm la dobânzile cele mai mici din an. ROBOR-ul e cu 1% mai mic faţă de aprilie. Dar nu există aliniere în Coaliţie pe partea de tăieri de cheltuieli. Taxele s-au majorat, dar, de 3-4 luni, se tot ceartă că 10% e mult", a afirmat Iancu Guda.

Acesta a observat că reformele din sectorul public se lasă aşteptate.

"Întreg planul de guvernare este bun, așa cum a fost scris iniţial. Jumătate din impact fiscal este suportat de la bugetul public şi jumătate de la sectorul privat. Pachetul 1 şi 2 s-au concentrat pe sectorul privat. Problema este că nu se mai întâmplă reformele din sectorul public.

Nu găsesc firul roşii şi aş vrea să explic lipsa de consistenţă în timp între ceea ce s-a pus în planul de guvernare şi s-a confirmat de toate partidele din Coaliţie şi ceea ce se întâmplă acum.

Veţi găsi în Programul de guvernare: "reducerea cu 20% a anvelopei salariale autorităților administrației publice centrale faţă de anul 2024 şi cu 10% pentru cele locale".

Acest program a fost semnat de toate partidele aflate în coaliţie, iar acum stăm să discutăm că azi se taie, mâine nu se taie. Eu cred că, într-un moment care vine după instabilitate politică, aceste partide care au semnat erau într-o perioadă de nebuloasă şi au subscris a ce poporul vrea.

Dacă facem azi un referendum cu întrebarea "vreți să fie reduse pensiile speciale sau costurile cu salariile în sectorul public?" - vă garantez că, cu execţia pensionarilor speciali, toată lumea votează", a mai spus economistul.

În continuare, Iancu Guda a prezentat execuţia bugetară pe ultimii 10 ani:

"Evident că trebuie reduse aceste costuri salariale. Am luat execuţia bugetară pe ultimii 10 ani. Luăm anii 2015 şi 2024. Sunt 10 ani în care partidele din Coaliţie au fost pe rând la guvernare. E matematică de clasa 1: În 2015 - cheltuielile cu salariile în sectorul public: 52 de miliarde. În 2024, sunt 164 de miliarde. Au crescut de 3,15 ori. Pensii: 75 de miliarde în 2015, 233 în 2024. Au crescut de 3,1 ori.

Cu cât a crescut economia? PIB-ul: de la 704 la 1764, de 2,5 ori. Pensiile şi salariile din sectorul public au crescut cu 20% mai accelerat decât economia. Ce spune planul din iunie? Că vor scădea costurile salariale cu 20%. Dar nu orbește din, topor, ca Băsescu în 2010, cu 25%.

Cum puteţi să-mi spuneți că 5 milioane de oameni care contribuie cu 1.800 de lei CAS pe lună îndestulează 5 milioane de oameni care încasează 2.800 de lei pe lună? Avem deficit 1.000 de lei per capita. Tot aud că avem bani de pensii. Unde aveți bani de pensii, oameni buni? 5 milioane de oameni contribuie cu 1.800 lei .

Aud politicieni care spun că noi am crescut salariile, am crescut pensiile. Pe datorie? Datoria în 5 ani a crescut cu 780 de miliarde. Salariile trebuie scăzute cu 20%. Noi aruncăm ţara în faliment, pe datorie, şi ne plângem.

Trebuiau luate măsuri în 2 săptămâni ca să ne păstrăm ratingul de ţară. Singura soluţie era să creștem taxele imediat. Ne împrumutăm la dobânzile cele mai mci din an. ROBOR-ul e cu 1% mai ic faţă de aprilie. Dar nu există aliniere în Coaliţie pe partea de tăieri de cheltuieli. Taxele s-au majorat, dar, de 3-4 luni, se tot ceartă că 10% e mult".