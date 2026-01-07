Iulian Fota, după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris: „Spartanul e o improvizație. Nu e acceptabil”

Zăpada împiedică decolarea aeronavei președintelui Nicușor Dan de la Paris. Foto: Antena 3 CNN

Iulian Fota, analist politic și fost consilier prezidențial, a vorbit miercuri, la Antena 3 CNN, despre situația în care se află președintele Nicușor Dan, blocat la Paris din cauza vremii care nu a permis decolarea aeronavei sale. Acesta susține că „România nu este o țară atât de săracă încât să se facă mai tot timpul de râs, improvizând”, adăugând că „Spartan este o improvizație, o soluție de avarie”.

„Are oricum dispozitivul de pază al SPP lângă domnia sa. Vedeți că e destul de relaxat pe pistă, stă de vorbă cu jurnaliștii, cu colegii dvs. Deci nu știu dacă aș defini situația asta chiar limită. E o situație de disconfort. Sunt niște inconveniente pe care președintele le are, probabil că avea un program și niște reguli s-au dat peste cap, dar pe de altă parte, înțeleg că e vorba de o oră, o oră și jumătate. Câți dintre noi nu am trecut prin astfel de întârzieri, mai ales în condițiile de iarnă.

Mai degrabă aș sublinia chestiunea juridică. Mi se pare, în situația asta din ce în ce mai meschină. România este o țară cu un PIB de 400 de miliarde de dolari.

Nu pot să cred că suntem într-o situație totuși atât de dificilă, încât nu se poate găsi o soluție pentru ca președintele României sau premierul să aibă la dispoziție un instrument modern, în care, de exemplu, să aibă comunicare.

Vă dați seama că în 4 ore avionul ăla merge cam 400-500 de kilometri pe oră, cred că face vreo 4 ore până la București.. deci timp de 4 ore, președintele este deconectat de la fluxul informațional principal. Nu e acceptabil în secolul XXI România să călătorească în condițiile astea.

Deci, eu cred că e o ipocrizie publică aici mare, pe care trebuie să o depășim și ca țară, să ne respectăm un pic și rangul și, dacă vreți, și conducătorii, indiferent că sunt ei mai performanți sau mai puțin performanți”, a declarat Iulian Fota.

Acesta criticat, totodată, ceea ce a numit „ipocrizia publică” legată de cheltuielile statului și a susținut că România ar avea resursele necesare pentru achiziționarea a cel puțin două aeronave dedicate, complet echipate, pentru președinte și premier.

„Dacă avea un pic de curaj Klaus Iohannis făcea economie statului român și aveam și două avioane. De ce spun două avioane? Pentru că întotdeauna trebuie să ai două rezervă la dispoziție.

Deci, România nu este o țară atât de săracă încât să se facă mai tot timpul de râs, improvizând. Pentru că, totuși, să ne înțelegem, Spartan este o improvizație. Spartanul este o soluție de avarie, pentru că, pe de o parte, nu avem un astfel de avion, iar pe de altă parte e o situație publică complicată și președintele vrea să fie auster și înțeleg această dorință a domniei sale, dar totuși, noi, ca țară, nu cred că ne prezentăm onorabil în fața întregii lumi.

Deci, eu cred că trebuie să ieșim un pic din meschinăria asta publică, că nu în asta stă România.

O Românie care cheltuie miliarde pe tot felul de companii ineficiente, nu-și poate permite să dea 50 de milioane să cumpere două avioane sau, în fine, cât ar costa, dotate cu toate cerințele necesare unui președinte, ca să fie tot timpul în contact cu statul pe care îl conduce”, a încheiat Iulian Fota.

Revenirea președintelui Nicușor Dan în țară a fost amânată din nou. Avionul său nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice, în condițiile în care Franța se confruntă cu ninsori puternice. Totodată, și alte zboruri au fost amânate.