Lider PSD: Ne facem de râsul lumii. Nicușor Dan putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni

2 minute de citit Publicat la 15:17 07 Ian 2026 Modificat la 15:17 07 Ian 2026

Deputatul Mihai Fifor spune că preșdintele Nicușor Dan putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Foto: Antena 3 CNN

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a reacționat la situația în care președintele Nicușor Dan este blocat în Paris de aproape o zi întreagă, din cauza vremii.

Într-o postare pe Facebook, Fifor arată că aparatul militar Spartan cu care Dan s-a deplasat la Paris, la reuniunea Coaliției voluntarilor pentru Ucraina "nu este pregătit pentru astfel de misiuni și nu are ce căuta, în mod curent, în logistica deplasărilor unui șef de stat".

Postarea deputatului, în continuare.

"Este de neînțeles pentru mine insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii.

Pentru că este absolut ridicol ca președintele României să fie blocat la Paris pentru că o aeronavă Spartan a MApN nu poate decola din cauza condițiilor meteo

Nu vorbim despre un incident exotic, ci despre un eșec de organizare care nu are nicio scuză într-o țară membră a Uniunea Europeană și a NATO.

Insistența de a transporta șeful statului cu un avion militar de transport tactic este o aiureală instituționalizată.

Spartanul nu este avion prezidențial, nu este pregătit pentru astfel de misiuni și nu are ce căuta, în mod curent, în logistica deplasărilor unui șef de stat. Nu e vorba de confort – e vorba de funcționalitate, siguranță și seriozitate.

Mihai Fifor: Șeful statului putea fi adus acasă cu un zbor de line. Nu î l fura nimeni

Mai grav este că, în lipsa acestei improvizații devenite rutină, statul român pare incapabil să reacționeze elementar.

Președintele putea fi adus acasă fără niciun fel de spectacol, în cel mai rău caz, cu un zbor de linie, discret, rapid, eficient. Nu îl 'fura' nimeni.

Asta fac statele normale. Asta fac statele care înțeleg că demnitatea funcției prezidențiale nu este negociabilă și nu se joacă la capitolul imagine.

Mihai Fifor: Această poză forțată de modestie nu aduce respect extern

Această poză forțată de modestie, această obsesie pentru 'economii' prost înțelese, nu produce respect extern.

Produce exact contrariul. În situații-limită, nu arată responsabilitate, ci precaritate. Nu arată seriozitate, ci lipsă de plan B. Nu arată modestie, ci un stat care se autosabotează în planul reprezentării externe și acceptă să se pună singur într-o postură penibilă.

Faptul că o asemenea situație ajunge publică și este justificată prin explicații jenante despre vreme și constrângeri tehnice este, în sine, un eșec instituțional major. Un stat funcțional, civilizat și matur nu explică. Rezolvă. Rapid, tăcut, eficient.

Așa ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș. Iar în politica internațională, așa cum te prezinți, așa ești tratat."