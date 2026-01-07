Anchetă la Sectorul 2, după ce oamenii au primit sume greşite pentru plata impozitelor. Primar: "Am cerut cercetarea disciplinară"

Rareş Hopincă, după haosul modificării impozitelor la Sectorul 2: "Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili". Sursa foto: Antena 3 CNN

Primarul Sectorului 2 al Bucureştiului, Rareş Hopincă, a anunţat miercuri seara că a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Sector 2 pentru "bâlbâiala" în afişarea sumelor diferite de plată pe anul 2026 pentru contribuabili, conform Agerpres.

"Bâlbâiala Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Sector 2, care a afişat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Îmi cer scuze, în numele instituţiei, faţă de cetăţenii afectaţi de această situaţie. Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp. Procesul de calculare a fost finalizat şi ar trebui să nu mai existe sincope", a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

"Pentru a evita orice informaţie falsă, este mai indicat şi mai util să mai aşteptăm o zi-două, pentru a evita orice situaţie neplăcută. Este un proces de recalculare care trebuia făcut în back-office, nu într-un mod public, astfel încât să nu apară 3 cifre la un contribuabil. Aşa ceva nu este de acceptat. Toţi cei vinovaţi vor fi cercetaţi disciplinar pentru această situaţie.

Diferenţa de sumă se va compensa sau se va restitui (n.r. - în cazul celor care au plătit deja).

Domnul Duţu este director de peste 15 ani la Taxe şi Impozite, dar n-aş vrea să intru în astfel de detalii.

(n.r. - este adevărat că a mai fost dat afară de la Primăria S2, a câştigat procesul în Instanţă, apoi s-a reangajat?) După cunoştinţa mea, da, dar asta a fost cu mult timp în urmă", a declarat Rareş Hopincă la Antena 3 CNN.

Zeci de contribuabili din Sectorul 2 al Capitalei au semnalat, în aceste zile, pe reţelele de socializare faptul că au plătit integral încă de la începutul acestui an taxele şi impozitele pe 2026, iar ulterior au constatat că mai au de achitat diverse diferenţe de bani.

Haos la Sectorul 2

O situație haotică a apărut la Taxe și Impozite în Sectorul 2, unde locuitorii au crezut dimineața că au de plătit o sumă, așa cum indica platforma Ghiseul.ro, pentru ca seara să descopere noi taxe crescute.

Autoritățile locale au recunoscut problema și au precizat că procesul de calculare a taxelor a fost desfășurat în perioada 1-6 ianuarie 2026, precizând că au fost afișate în unele cazuri valori intermediare.

Într-o postare pe Facebook, Primăria Sectorului 2 a făcut următoarele precizări:

"Referitor la o serie de informații vehiculate în spațiul public, cu privire la cuantumul impozitelor locale afișate în platforma Ghiseul.ro, Directia Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 2 face următoarele precizări:

– procesul de calculare a taxelor și impozitelor locale pentru anul curent, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 514/23.12.2025, a fost desfășurat în perioada 1-6 ianuarie 2026.

– în cadrul acestul proces, au existat unele situații în care au fost afișate în platforma Ghiseul.ro valori intermediare, acestea fiind corectate până la finalul procesului de calculare (06.01.2026).

– conform prevederilor legale, sumele datorate de către contribuabili la bugetele locale se stabilesc și se aduc la cunoștința contribuabililor prin deciziile de impunere, comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an.