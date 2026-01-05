"Nu sunt o femeie cumpătată". Brigitte Macron explică de ce a insultat activistele feministe

Brigitte, alături de soţul ei, Emmanuel Macron. Sursa foto: Getty Images

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a declarat duminică, într-un interviu în care a fost întrebată în legătură remarcile sale la adresa unor activiste feministe care au întrerupt un spectacol, că nu este "o femeie cumpătată" și a reafirmat că îi pare "absolut rău", notează AFP, conform Agerpres. Noile explicaţii ale soţiei preşedintelui francez vin la nici trei săptămâni după ce a dezvăluit într-un interviu că, atunci când este în privat, poate să se lase "dusă de val".

Ea le-a numit "sales connes", o insultă care poate fi tradusă, cu aproximație, prin sintagma "proaste nenorocite", pe activistele din colectivul feminist #NousToutes care au întrerupt pe 6 decembrie un spectacol al actorului Ary Abittan. Acesta fusese acuzat de viol de o femeie de 23 de ani cu care avea o relație de câteva săptămâni, dar ancheta a fost abandonată în aprilie 2024.

"Nu sunt o femeie cumpătată. Sunt, de asemenea, o femeie care se enervează ușor", a declarat soția lui Emmanuel Macron la postul de televiziune TF1, cu ocazia lansării unei campanii caritabile pentru copiii din spitale.

Remarcile sale au stârnit un val de indignare în rândul feministelor, al stângii, dar și în mediile culturale, unde numeroase actrițe, precum Marion Cotillard, au oferit sprijinul lor victimelor violenței sexuale.

"Îmi pare absolut rău că am rănit femei care s-ar fi putut simți agresate sau că le-am șocat", a adăugat Brigitte Macron duminică, recunoscând că 'termenii nu au fost cu siguranță potriviți".

Într-un interviu acordat revistei online Brut la mijlocul lui decembrie, Brigitte Macron afirmase că îi "pare rău" dacă a "rănit femei victime", indicând în același timp că "nu regretă" cuvintele sale.

"Sunt momente când uit și nu ar trebui, dar nu sunt soția președintelui tot timpul. Sunt momente când Brigitte preia controlul, iar Brigitte nu este o femeie cumpătată", a explicat ea duminică la televiziune.

Această apariție televizată a avut loc cu o zi înainte de pronunțarea unui verdict în procesul de hărțuire cibernetică a zece persoane acuzate că au răspândit sau distribuit insulte și zvonuri false despre Brigitte Macron pe rețelele de socializare, legate de sexul ei și de diferența de vârstă dintre ea și președintele Franţei.