Brigitte Macron își cere scuze după ce a înjurat activistele care au întrerupt un show: "În privat, pot să mă las dusă de val"

Brigitte, alături de soţul ei, Emmanuel Macron. Sursa foto: Getty Images

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, și-a cerut scuze pentru că le-a înjurat pe activistele care au întrerupt reprezentația unui actor la Paris, a relatat France 24. Reacţia ei a fost filmată şi a declanșat o campanie feministă negativă și, totodată, a fost criticată şi pe reţelele sociale. Soţia lui Emmanuel Macron a spus în timpul declaraţiilor că îi pare rău dacă a "rănit femeile victime" ale violenţei sexuale şi a subliniat că remarcile sale despre militantele feministe, pe care le-a numit "proaste nenorocite", erau unele private şi doar "patru persoane" aveau acces la ele.

În vârstă de 72 de ani, Brigitte Macron şi-a prezentat scuzele publice luni seara, în cadrul unui interviu oferit jurnaliştilor de la Brut, potrivit sursei citate. Soţia preşedintelui Franţei a spus că regretă dacă a "rănit femeile victime" ale violenţei sexuale, după ce le-a catalogat drept "proaste nenorocite" militantele feministe care protestau la o piesă de teatru de la Paris.

"Îmi pare rău dacă am rănit femeile victime, la ele şi numai la ele mă gândesc", a declarat Brigitte Macron într-un interviu pentru canalul media Brut, înainte de a adăuga că remarcile sale erau private şi destinate către "patru persoane".

"Je suis désolée si j’ai blessé les femmes victimes."



À la sortie d’un studio d’enregistrement d’une émission, Brigitte Macron répond à Brut après ses propos polémiques qualifiant des militantes féministes "de sales connes". pic.twitter.com/mGs5rKMjnd — Brut FR (@brutofficiel) December 15, 2025

Întrebată dacă regretă aceste cuvinte rostite în marja unui spectacol al comediantului Ary Abittan, Brigitte Macron a răspuns: "Nu pot să regret. Sunt într-adevăr soţia preşedintelui Republicii, dar sunt, mai întâi de toate, eu însămi. Şi, prin urmare, când sunt în privat, pot să mă las dusă de val într-un mod absolut inadecvat".

Soţia liderului francez s-a referit la caracterizarea pe care a făcut-o la adresa unor activiste care au întrerupt pe 7 decembrie un spectacol de stand-up la care a asistat. Show-ul a fost susținut de un actor francez Ary Abittan, care este acuzat de viol, dar care a beneficiat de o neîncepere a urmăririi penale.

În timp ce purta o discuţie în culise cu Ary Abittan, Brigitte Macron le-a numit "proaste nenorocite" pe militantele feministe care au scandat: "Abittan, violator" de mai multe ori în timpul spectacolului acestuia. Afirmaţiile soţiei lui Emmanuel Macron au fost înregistrate într-un videoclip publicat de site-ul săptămânalului "Public".

AFP a transmis că Brigitte Macron a mai afirmat că a vrut să îl liniştească pe comediantul francez Ary Abittan şi să răspundă "fricii" lui în urma incidentelor care îi perturbaseră spectacolul de la începutul acestei luni.

"Trebuia să-l liniştesc. Am vrut să-l liniştesc, cu siguranţă într-un mod stângaci, dar nu aveam alte cuvinte la dispoziţie în acel moment", a mai explicat prima-doamnă, invocând "dreptul de a vorbi" şi "dreptul de a gândi". Prima Doamnă a Franței a precizat şi că nu ştia că aceste discuţii erau filmate.

?“If there are any dirty bitches we’re going to kick them out” : Brigitte Macron creates controversy in France by attacking feminist activists who disrupted the show of Sephardic Jewish comedian Ary Abittan after he was cleared of all charges in a rape case in which he was… pic.twitter.com/vLtymNdf6E — Xavier Poussard (@XavierPoussard) December 9, 2025

La sfârşitul lui 2021, actorul francez Ary Abittan a fost acuzat de viol de o tânără cu care se întâlnea de câteva săptămâni. După trei ani de anchetă, investigaţia s-a încheiat cu neînceperea urmăririi penale, confirmată în apel în ianuarie, dar revenirea lui pe scenă este contestată de feministe care protestează în mod regulat în apropierea sălilor în care acesta susţine spectacole.

În acest interviu acordat seara trecută jurnaliştilor de la canalul Brut, realizat în aer liber, într-un mod aparent improvizat, Brigitte Macron îşi reafirmă angajamentul în favoarea victimelor violenţei şi hărţuirii.

"Când mi se cere ajutorul, îl ofer întotdeauna în această privinţă, deoarece este o prioritate", a mai subliniat soţia lui Emmanuel Macron, solicitând în acelaşi timp discreţie în acţiunile pe care le poate întreprinde.

Ulterior, ea a mai adăugat: "Tot ceea ce li se întâmplă mă priveşte şi pe mine". Declaraţiile lui Brigitte Macron au provocat o val de sprijin pentru militantele feministe, numeroase actriţe sau vedete publicând mesaje pe reţelele sociale în care afirmau: "Şi eu sunt o proastă".