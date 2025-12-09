Brigitte Macron șochează Franța. A fost filmată în timp ce înjura activistele care au întrerupt un show: "Le dăm afară pe c..vele alea"

2 minute de citit Publicat la 21:20 09 Dec 2025 Modificat la 21:23 09 Dec 2025

Brigitte Macron șochează Franța după ce le-a numit "c..ve murdare" pe activistele care au întrerupt show-ul unui actor acuzat de viol. Foto: Hepta

Brigitte Macron, soția președintelui Franței, se confruntă cu un val de critici, după apariția unei înregistrări video care arată cum le insulta pe activistele care au întrerupt reprezentația unui actor la Paris, scrie The Guardian.

Clipul filmat duminică o arăta pe prima doamnă a Franței discutând în culisele teatrului Folies Bergère din Paris cu Ary Abittan, un actor și umorist francez acuzat anterior de viol.

Show-ul lui Abittan fusese întrerupt în noaptea precedentă de intervenția activistelor, care i-au strigat "Violatorule".

Brigitte Macron: "Dacă se află aici c..vele alea murdare, le vom da afară"

Înainte de spectacolul de duminică, Brigitte Macron l-a întrebat pe Abittan cum se simte, iar acesta i-a mărturisit că îi este frică.

Prima doamnă a răspuns cu o remarcă insultătoare și sexistă - pe care The Guardian nu o transcrie explicit - la adresa protestatarelor.

Conform înregistrării, soția președintelui spune "S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors", ceea ce, într-o traducere colocvială, înseamnă "Dacă c..vele alea murdare sunt aici, le vom da afară".

?“If there are any dirty bitches we’re going to kick them out” : Brigitte Macron creates controversy in France by attacking feminist activists who disrupted the show of Sephardic Jewish comedian Ary Abittan after he was cleared of all charges in a rape case in which he was… pic.twitter.com/vLtymNdf6E — Xavier Poussard (@XavierPoussard) December 9, 2025

În timpul dialogului cu Brigitte Macron, actorul sare și râde, fără să dea impresia că s-ar teme.

Biroul lui Brigitte Macron a încercat, marți, să minimalizeze incidentul susținând că aceasta a încercat doar să-l calmeze pe actor.

"După cum arată videoclipul, singura intenție a doamnei Macron a fost să-l liniștească pe un artist care, în cabina sa, înainte de a urca pe scenă, tocmai îi mărturisise 'Mi-e frică', după ce spectacolul său fusese perturbat în seara precedentă.

În niciun caz (Brigitte Macron) nu atacă o cauză. Cu toate acestea, ea dezaprobă metodele radicale folosite pentru a împiedica un artist să evolueze pe scenă, așa cum a fost cazul sâmbătă seara", se spune în comunicatul de la biroul primei doamne a Franței.

Grupul feminist de campanie "Nous Toutes" a comunicat că activistele sale au întrerupt reprezentația lui Abittan pentru a protesta față de o așa-numită "cultură a impunității" din jurul violenței sexuale din Franța.

Grup feminist: "Violatori, nu vă iertăm!" Deputatul lui Le Pen: "Ipocrizie maximă!"

"Denunțăm locurile care întind covorul roșu pentru bărbații acuzați de viol, normalizând violența sexistă și sexuală. Este o insultă publică la adresa victimelor. Victime, vă credem. Violatori, nu vă iertăm!", a avertizat grupul.

Justiția franceză a închis anul trecut dosarul acuzației de viol formulate în 2021 împotriva lui Abittan.

Magistrații de primă instanță au invocat lipsa de probe, iar verdictul inițial a fost confirmat în apel în ianuarie anul acesta.

Controversa legată de insultele lui Brigitte Macron la adresa activistelor "Nous Toutes" a fost speculată de adversarii politici ai președintelui.

Printre critici s-a numărat și fostul președinte François Hollande, care, într-o declarație pentru postul de televiziune RTL, a spus că Brigitte Macron are "o problemă de vulgaritate".

Au fost și apărători ai soției președintelui.

Deputatul Jean-Philippe Tanguy, din partidul "Rassemblement National" (extremă dreapta, condus de Marine Le Pen și Jordan Bardella, n.r.) a subliniat că remarcile lui Brigitte Macron au fost făcute în privat și apoi "aruncate" în public.

"Dacă fiecare dintre noi ar fi filmat în culise spunând diverse lucruri cu prietenii, cred că ar fi multe de comentat. Toate acestea sunt foarte ipocrite", a afirmat deputatul.