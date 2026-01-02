Pastele italiene au scăpat de tarifele lui Trump. Printr-o decizie neașteptată, președintele american a renunțat la taxele de 107%

Guvernul SUA a redus semnificativ tarifele vamale propuse pentru pastele italiene, care ar fi dus la dublarea prețului multor branduri, scrie The Guardian. Majoritatea produselor din Uniunea Europeană sunt deja supuse unor tarife vamale de cel puțin 15%. Tarifele specifice pentru paste făinoase, propuse inițial în octombrie la 92%, ar fi supus pastele italiene unei cote totale de 107%.

Donald Trump amenințase că va impune tarife de până la 92% pentru companiile italiene de paste, după ce a acuzat 13 producători, inclusiv Barilla, La Molisana și Pastificio Lucio Garofalo, că vând produsele la prețuri incorect de mici.

Se estimează că Italia este responsabilă pentru vânzări anuale de paste către SUA în valoare de 770 de milioane de dolari, scrie The Guardian.

Joi, guvernul Italiei a anunțat că Departamentul Comerțului din SUA (DoC) a revizuit tarifele propuse și le-a redus la un interval cuprins între 2% și 14%.

Orice taxe suplimentare pentru producătorii italieni de paste se vor adăuga tarifului de 15% pe care Trump l-a impus pentru majoritatea bunurilor importate din UE în SUA. Totuși, DoC a precizat că nu a luat încă o decizie finală privind nivelul taxelor care vor fi aplicate producătorilor de paste.

Departamentul a arătat că o analiză preliminară publicată la începutul acestei săptămâni a indicat că producătorii italieni de paste „au răspuns la multe dintre întrebările [DoC]”.

Rezultatele finale ale analizei vor fi anunțate pe 12 martie, moment în care va fi luată o decizie definitivă privind taxele de import.

SUA au mai declarat că cele 13 companii vizate reprezintă aproximativ 16% din pastele importate din Italia în Statele Unite. Coldiretti, asociația italiană din sectorul agribusiness, avertizase că aceste tarife ar fi o „lovitură fatală” pentru industria de paste a țării.

Comisia Europeană a transmis că va interveni în dispută dacă va fi necesar.

Ministerul italian de Externe a precizat că revizuirea preliminară indică faptul că taxa aplicată companiei La Molisana ar urma să fie redusă la 2,26%, iar tariful pentru Garofalo ar fi stabilit la aproximativ 14%. Ceilalți 11 producători de paste ar urma să se confrunte cu tarife de 9,09%.

„Recalcularea taxelor este un semn că autoritățile americane recunosc disponibilitatea companiilor noastre de a coopera”, a transmis ministerul.

Schimbarea de poziție privind tarifele la paste a venit la o zi după ce administrația SUA a anunțat că amână cu încă un an creșterea tarifelor pentru mobilier tapițat, dulapuri de bucătărie și măști/dulapuri pentru lavoare. Taxele de import pentru dulapurile de bucătărie și măștile pentru lavoare urmau să crească de la 25% la 50% la 1 ianuarie, în timp ce tariful pentru mobilierul tapițat urma să urce de la 25% la 30%.

Casa Albă a declarat că SUA continuă să „se angajeze în negocieri productive cu partenerii comerciali”.