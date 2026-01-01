Decizie neașteptată a lui Trump de Revelion: Au fost reduse tarifele vamale pentru mai multe produse de larg consum

Președintele Donald Trump a semnat o proclamație de Revelion prin care amână creșterea tarifelor pentru mobila tapițată, dulapurile de bucătărie și dulapurile de toaletă cu un an, invocând negocierile comerciale în curs, potrivit AP.

Ordinul lui Trump semnat miercuri menține în vigoare un tarif de 25% impus în septembrie pentru aceste bunuri, dar amână pentru încă un an un tarif de 30% pentru mobila tapițată și un tarif de 50% pentru dulapurile de bucătărie și dulapurile de toaletă.

Creșterile, care urmau să intre în vigoare la 1 ianuarie, au fost instituite de președintele republican pentru a introduce o serie largă de taxe pe bunurile importate, pentru a aborda dezechilibrele comerciale și alte probleme.

Președintele a declarat că tarifele pentru mobilă sunt necesare pentru a „sprijini industria americană și a proteja securitatea națională”.

Amânarea este cea mai recentă din măsurile similare care privesc tarifele impuse de Donald Trump de când s-a întors la Casa Albă anul trecut. Președintele a anunțat taxe uneori fără avertisment și apoi amânând sau retrăgându-le la fel de brusc.

Un exemplu este decizia Statele Unite de a reduce taxele vamale aplicate exporturilor elvețiene de la 39% la 15% după ce părțile au convenit, în noiembrie, un nou acord-cadru comercial care include un angajament al companiilor elvețiene de a investi 200 miliarde de dolari în SUA până la finalul anului 2028.

În schimb, China este pe punctul de a înăspri controalele asupra exporturilor de argint începând de joi, 1 ianuarie 2026, extinzând restricțiile asupra unui metal care până nu demult era considerat obișnuit, dar care este esențial pentru lanțurile de aprovizionare ale industriei și apărării din Statele Unite.