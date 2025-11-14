SUA reduc tarifele pentru exporturile elvețiene de la 39% la 15%. Elveția promite investiții de 200 miliarde de dolari în America

SUA „au ajuns, practic, la un acord cu Elveția” și că detaliile vor fi anunțate ulterior de Casa Albă / Foto: Getty Images

Statele Unite vor reduce taxele vamale aplicate exporturilor elvețiene de la 39% la 15% după ce părțile au convenit un nou acord-cadru comercial care include un angajament al companiilor elvețiene de a investi 200 miliarde de dolari în SUA până la finalul anului 2028, a anunțat vineri guvernul de la Berna, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.

Anunțul făcut într-o conferință de presă de ministrul elvețian al economiei, Guy Parmelin, înseamnă aducerea tarifelor americane la produsele elvețiene la același nivel cu cele aplicate de SUA importurilor din Uniunea Europeană.

Potrivit ministrului, aproximativ 40% din totalul exporturile elvețiene vor beneficia de reducerea tarifelor în SUA.

Reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a declarat puțin mai devreme că SUA „au ajuns, practic, la un acord cu Elveția” și că detaliile vor fi anunțate ulterior de Casa Albă.

Într-un comunicat, guvernul de la Berna a declarat că acordul, care include și principatul Liechtenstein, va reduce tarifele vamale aplicate de Elveția produselor industriale, piscicole și agricole americane „pe care Elveția le consideră non-sensibile”.

Elveția va acorda scutire de tarife pentru cote de 500 tone de carne de vită, 1.000 tone de carne de bizon și 1.500 tone de carne de pasăre, a precizat guvernul.

Greer a declarat la CNBC că acordul va implica mutarea „a numeroase fabrici de producție aici în Statele Unite - farmaceutice, de prelucrarea aurului, echipament feroviar”. „Așadar, suntem foarte încântați de acest acord și ce înseamnă el pentru producția americană”, a adăugat reprezentantul pentru comerț.