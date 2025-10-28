Provincia canadiană care i-a „declarat război” lui Trump spune că și-a „atins obiectivul” după ce SUA au impus noi tarife

De luni de zile, relaţiile canadiano-americane sunt foarte tensionate din cauza tarifelor vamale impuse de Trump, care a afirmat în trecut că vrea să utilizeze "forţa economică" pentru a anexa Canada la SUA. Foto: Hepta

După decizia liderului SUA de a încheia toate negocierile cu statul canadian din cauza unui spot publicitar care conform președintelui Trump autoritățile canadiene au răstălmăcit cuvintele predecesorului său Ronald Reagan. Prim-ministrul provincie canadiene Ontario și-a apărat luni reclama contra tarifelor vamale americane, informează AFP, Potrivit Agerpres

"Ne-am atins obiectivul", a declarat premierul provinciei Ontario, Doug Ford în faţa unor jurnalişti la Toronto, exprimându-şi satisfacţia cu privire la faptul că această reclamă a fost văzută de "peste un miliard de ori în întreaga lume".

,,Am deschis o conversaţie ce nu exista în Statele Unite ale Americii'', a adăugat el, înmulţindu-şi în ultimele zile interviurile pentru marile media americane. Ontario, cea mai populată provincie din Canada care este puternic afectată de tarifele vamale impuse de preşedintele american, în special în industria auto.

Difuzată săptămâna trecută, spotul publicitar utiliza fragmente dintr-un discurs al lui Ronald Reagan, un model pentru Donald Trump în care fostul preşedinte american explica faptul că tarifele vamale crescute "declanşează războaie comerciale feroce". Doug Ford a declarat că premierul Canadei Mark Carney şi şeful său de cabinet vizionaseră reclama înainte de difuzarea ei. Între timp, spotul a fost retras.

Donald Trump a denunţat o "gravă deformare a faptelor", un "act ostil" şi "o fentă murdară" din partea Canadei. El şi Mark Carney s-au aflat luni la Kuala Lumpur, în Malaysia, în marginea summitului Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), însă nu au avut niciun contact.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu vrea să mai aibă "multă vreme" vreo întrevedere cu Mark Carney. Liderul statului SUA a suspendat joi negocierile comerciale cu Ottawa şi a anunţat sâmbătă adăugarea de noi tarife vamale de 10% asupra importurilor canadiene deja vizate.

